Los ganaderos de Cantabria se movilizarán el próximo lunes 2 de Agosto exigiendo un precio justo de la leche

La situación para los ganaderos de Cantabria ya es insostenible y de seguir así, de aquí a cinco años desaparecerán todas las explotaciones agrarias de la región. "No saen cuánto aguantarán en está situación. No hay relevo generación detrás y el que está aguantando es porque tiene inversiones que no puede cerrar. Al ritmo que va a cinco años, no sé si quedará leche en Cantabria produciéndose sino se cambia algo ya" asegura elpresidente de AIGAS, Manuel Sainz Fernández.

Los ganaderos no aguantan más la situación que viven desde hace años, ahora incrementada por el encarecimiento en algunos costes de producción como la electricidad, los carburantes e incluso el pienso que dan a sus animales. Ellos lo único que piden es algo que consideran justo y es que la leche se pague un precio justo por la leche." Los ganaderos entendemos que en los comercios están en una media entre 50 y 79 euros el litro, mientras para que el precio de la leche se repercuta en el productor, debería estar por encima de los 69 céntimos el litro. Más de un 40 por ciento de la leche que se vende, se vende por debajo de ese precio, lo cual es una venta a pérdidas, práctica que es ilegal y sancionable", asegura Manuel Herrero de Asaja Cantabria.

En estos momentos el litro de leche se sitúa en 0,33 euros por litro y sólo 10 céntimos más podrían suponer la salvación o la ruina de muchas explotaciones ganaderas de Cantabria. Y es que como consecuencia de esta situación en menos de tres meses se han perdido 12 explotaciones ganaderas en en la región, pasando de 1024 a 1012.

Esta es al razón por la que han decidido comenzar a movilizarse y el primer lugar elegido será Makro. Allí, el próximo 2 de agosto, comenzarán un calendario de movilizaciones que les llevará por todos los centros comerciales.