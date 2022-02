Los empresarios piden más compromiso y ayuda al Gobierno regional

El presidente de la CEOE CEPYME Cantabria creen que “los empresarios creemos que Cantabria se juega este año y el próximo una parte importante de su futuro. Queremos ayudar, pero también espolear al gobierno regional para que lidere el proceso de transformación que significa la llegada de los fondos europeos a Cantabria”.

Para Conde “este asunto es clave para una recuperación económica de Cantabria en la que detectamos perdida de velocidad e impulso: los indicadores económicos nos dejan por detrás de las autonomías próximas y queremos trabajar juntos para darle la vuelta a esta situación; todos saldremos beneficiados de que a Cantabria le vaya bien”.

La directiva de CEOE ha puesto el foco especialmente en dos asuntos. Para su presidente “los empresarios creemos que se pueden hacer más cosas y ser más eficaces en la tramitación de la llegada de los fondos europeos y, al mismo tiempo, ser más reivindicativos ante el gobierno central a la hora de que nuestras empresas puedan beneficiarse de ellos”.

Por otro lado, “otro asunto que nos preocupa es el relativo a la falta de agilidad y la aparente descoordinación entre diferentes consejerías a la hora de aprobar los cambios en la normativa que agilicen la tramitación de proyectos e inversiones para impulsar la actividad económica. Seguimos pensando que es vital atraer inversiones a Cantabria y las iniciativas que hemos propuesto al gobierno regional hace más de dos años facilitan el logro de resultados y soluciones. Le hemos pedido al presidente y a los consejeros ayuda en el trámite parlamentario y en los cambios de la ley”, ha indicado Conde.

Por eso para la patronal son imprescindibles varios puntos: Apoyo constante y decidido al tejido productivo tanto en Madrid como en Cantabria.Búsqueda de acuerdos parlamentarios para la agilización y simplificación de la tramitación de licencias de actividad y la tramitación de la ley del suelo.Agilización de las tramitaciones en las consejerías para ayudas y subvenciones;Apoyo a la industria y especialmente a la electrointensiva.

Salario mínimo

El sector empresarial de Cantabria rechaza la subida a 1000 euros del salario minimo interprofesional que se está planteando el gobierno de España. Consideran que la situación económica actual no es buena y que primero habría que ayudar a las empresas a recuperarse.

La patronal no cree que sea el momento de plantear esta subida, sobretodo cuando las empresas están soportando en estos momentos el encarecimiento de precios en las materias primas o la energia. Para el presidente de la CEOE Enrique Conde no se puede asumir una subida global del salario mínimo sin tener en cuenta las caracteristicas particulares de cada sector económico. " El problema no es tan fácil. Por eso los empresarios no estamos a favor, porque es un problema más complejo que el simple hecho de tomar una decisión para todos igual. Las decisiones para todos igual no tienen sentido".