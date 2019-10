Los ayuntamientos consideran insuficientes las inversiones del Ministerio y la Confederación

La confederación hidrográfica se compromete a invertir hasta final de año dos millones de euros en la limpieza de los cauces de los ríos y un millón de euros más cada año para solucionar el déficit de inversiones de la última décaddas. Sin embargo, los ayuntamientos de Cantabria y el gobierno consideran insuficiente esa partida para evitar nuevas inundaciones en el futuro.

Los ayuntamientos de Cantabria se van muy decepcionados del encuentro mantenido con la Confederación Hidrográfica ya que consideran absolutamente insuficientes las inversiones que se han comprometido para la limpieza de los cauces de los ríos. 2 millones de euros en este 2019 y uno más cada año en el futuro se alejan mucho de la inversión que piden los 42 Ayuntamientos afectados por las inundaciones del mes de enero.

“Las aportaciones no son suficientes, son muchas las necesidades que tenemos los ayuntamientos en este momento y he echado un falta un compromiso más firme por parte del Secretario de Estado en esta materia. Y aquí estamos defendiendo a los vecinos que no duermen por las noches porque no saben si va a venir una subida y se va a inundar la casa” reprochaba Pablo diestro es el presidente de la federación de municipios de Cantabria.

Los ayuntamientos estiman que en estos momentos sería necesaria una inversión inmediata cercana a los 30 millones de euros para la limpieza de cauces y se sienten agraviados por la negativa del Estado a poner más fondos en Cantabria después de aprobar una partida de 700 millones de euros para el litoral valenciano.

Por su parte el Gobierno de Cantabria se ha posicionado en esta ocasión del lado de los ayuntamientos pero, ¿a qué se compromete la confederación?

Además de esos dos millones en 2019 y uno más anual invertirá otros 4 en la regeneración del cauce y de los márgenes de rio saja entre Mazcuerras y Cabezón de la sal.

El Gobierno de Cantabria también considera insuficientes esas aportaciones y ha pedido al estado que ponga otro millón de euros extra este año procedente de los fondos que va a aprobar el Consejo de Ministros en dos semanas para pagar los desperfectos de las inundaciones del mes de enero