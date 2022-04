“ Si Liberbank cierra la oficina de Alfoz de Lloredo pediré a mis vecinos que cierren todas sus cuentas”

Una media de 15 kilómetros será la distancia que los vecinos de Alfoz de Lloredo tendrán que recorrer para poder realizar alguna gestión bancaria si Liberbank decide finalmente cerrar su oficina. Además hay que tener en cuenta que de los 2500 habitantes que tiene el municipio, el 33 por ciento supera los 70 años, lo que dificulta aún más ese desplazamiento diario.

El alclade de Alfoz, Enrique Bretones, va hacer todo lo que esté en su mano para impedirlo. "No lo podemos permitir y haremos todas las medidas de presión. Si la caja nos abandona, la tendremos que abandonar nostros y haremos una campaña para que todos los vecinos quiten sus cuentes y productos". Se trata de una forma de boicot que según el alcalde espera que al menos sirva para que la entidad se reeplantee su decisión y busque alguna fórmula para quedarse.

"Nosotros vamos a intentar poner todo lo que esté de nuestra parte, porque consideramos que es un servicio básico para todos y creemos que Alfoz de Lloredo que tiene 2500 habitantes y en verano la población se triplica, por eso es imprescindible contar con una entidad en el municipio" asegura Enrique Bretones. Y es que el alcalde no entiende como Liberbank ha tomado esta decisión cuando los números que tiene no son malos, " los números no son negativos sino no tan positivos como el banco quiere que sean".

Bretones tiene claro que si Liberbank decide abandonarles buscarán otra entidad que les preste el servicio, ayudándoles en todo lo que puedan. "Vamos a mirar todo lo que esté en nuestras manos para que Alfóz de Lloredo tenga entidad bancaria"

Por último y como medida también de presión, el alcalde ha convocado una concentración de protesta este miércoles a las doce en la plaza Pio XII en Novales, frente a la oficina de Liberbank.