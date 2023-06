Leticia Díaz al PP: "Vox sigue con la mano tendida. Para aprobar cosas se necesitan 18 votos y 15 no llegan"

La candidata de Vox a la presidencia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz, ha reiterado en Cope que siguen con la mano tendida al PP para poder negociar un pacto de gobierno que garantice la investidura como presidenta de María José Sáenz de Buruaga y que no tengan que gobernar en minoría.

"Para aprobar las cosas hay que tener 18 votos y 15 no llegan", ha recordado Díaz quien también ha reconocido que 10 días después de las elecciones no ha habido ningún contacto con los populares y se ha mostrado sorprendida por el anuncio de que van firmar un pacto de investidura con el PRC

"Hemos estado esperando para construir una alternativa al gobierno de coalición PRC- PSOE pero no se ha producido ningún contacto. Quizás antes de haberse reunido con los regionalistas y anunciar el acuerdo que van a firmar deberían haber hablado con el resto de fuerzas políticas", ha asegurado.

Después de sus buenos resultados electorales y doblar el número de diputados, no solo no entrarán en el gobierno regional, sino que ni siquiera el PP les ha dado opción de negociar.

"El partido popular ha optado por no nombrar la palabra Vox. Su estrategia es ignorarnos pero creemos que la mayoría social buscaba una alternativa distinta a la que se va a producir"

Diaz asegura que defenderán a sus votantes y ha exigido al Partido Popular que no mire para otro lado si encuentra casos de corrupción en la gestión del anterior gobierno. "Por más que hora nos digan que no van a renunciar a la transparencia, el Prc ya ha dicho que no les monten comisiones de investigación. Yo creo que un gobierno lo que tienen que hacer es abrir ventanas, levantar alfombras, los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado", insiste.

A Vox le tocará estar en la oposición pero deja claro que no serán la muleta del partido popular que gobernará en minoría.