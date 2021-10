Víctor estaba jugando a cartas con sus amigos. Era una tarde más de partida. No sintió nada extraño, no podía saber que su vida nunca sería la misma.

Aquella tarde Víctor, un jubilado de 86 años, sufrió un ictus. Ni él ni su familia imaginaron en un primer momento lo que eso iba a suponer. “Al principio solo tenia dificultad para mover el brazo y la pierna, pero luego todo se fue complicando” cuenta su hija Gema.

El ictus es la causa principal de lo que se conoce como Daño Cerebral Adquirido. Una lesión súbita en el cerebro que produce diversas secuelas de carácter físico, psíquico y sensorial. El 89% de los que lo sufren presentan alguna discapacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria.

El ictus, que en España sufren más mujeres que hombres, no solo cambia la forma de vida del enfermo que lo sufre sino también de su entorno familiar. “A mi padre le gustaba mucho ir a caminar, ahora le cuesta entender que su pierna no anda porque hay algo mal en el cerebro”. Víctor, tres años después de sufrirlo, necesita de mucha ayuda en su día a día.





Adormecimiento o debilidad repentina en la cara, el brazo o una pierna, especialmente en uno de los lados del cuerpo. Confusión repentina, dificultad para hablar o para entender. Repentina dificultad para andar, mareo, pérdida de equilibrio o coordinación. Problemas repentinos para ver en uno o los dos ojos. Son algunos de los síntomas que indican que algo va mal.

“Cuando mi padre leía el periódico, solo veía la página de la derecha y le teníamos que señalar la de la izquierda para que si fijara” recuerda Gema quien insiste en el trabajo multidisciplinar de médico, fisioterapeuta y también psicólogo para tratar a estos pacientes.

El padre de Gema está bien, dentro de sus limitaciones. “Cuando le pasó en el hospital me dijeron que no saldría de esa y luego, que nunca más volvería a andar”. No dejar de lado a estos enfermos y trabajar con ellos es fundamental.

Un trabajo que ojalá permita de nuevo a Víctor caminar por El Sardinero.