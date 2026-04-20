La lección de solidaridad de Isaac y Nicolás, alumnos del IES Meruelo: “Nos cuesta donar parte de la paga, pero hay gente sin hogar...”

La solidaridad vuelve a ser protagonista en el IES San Miguel de Meruelo gracias a una iniciativa solidaria que forma parte de su proyecto educativo. Este año, la campaña de recaudación de fondos tiene como objetivo ayudar a Cáritas Noja (calle Arillo nº 2, casa parroquial) en su labor con las personas sin hogar, una realidad que ha calado hondo entre los estudiantes.

Al frente de la iniciativa se encuentra por sexto año consecutivo el profesor de Religión, Joaquín Cagigas, quien tomó el relevo del anterior docente, José Ramón Ocejo. Cagigas explica que su trabajo se ha centrado en "darle continuidad y seguir sensibilizando a alumnos, a familias, al profesorado y, en definitiva, pues a todo el personal del instituto". Durante dos semanas, en sus clases se aborda el significado de ser voluntario y la labor de entidades como Cáritas.

Cuesta rascarse el bolsillo

El propio profesor reconoce que a los jóvenes "les cuesta mucho, mucho ser generosos..." cuando la aportación económica sale de sus ahorros y pagas. Sin embargo, el mensaje cala en ellos. Isaac Obando, alumno de 3º de la ESO, lo admite sin rodeos: "Sí, nos cuesta bastante". A pesar de ello, para él, pensar en los demás inclina la balanza hacia la solidaridad.

Lo que más le ha llamado la atención de la campaña es "la gente que participa, el dinero que dan". Isaac tiene claro por qué merece la pena implicarse: para ayudar a "la gente que está sin hogar, y para que tengan sitio donde dormir". Reconoce que estas semanas de concienciación le han cambiado la forma de ver la realidad de otras personas.

Cáritas significa 'caridad', a lo que añado 'compasión', compadecernos con las personas que sufren..." Joaquín Cagigas Profesor de Religión del IES Meruelo

Su compañero, Nicolás San Sebastián, también de 3º, comparte esta visión. Aunque es consciente de que a algunos les cuesta, él siempre ha participado: "Llevo tres años en el instituto y siempre he puesto", afirma. Una charla que recibió en 1º le ayudó a comprender la importancia de la iniciativa. "Al final te das cuenta, ¿no? De que tú, pues, tienes dónde dormir, pero hay gente que no, y te da como 'cosa' ver gente que tiene que dormir en la calle", reflexiona.

COPE Cantabria Nicolás a la izquierda, el profesor de religión Joaquín Cagigas en el centro, e Isaac a la derecha

Nicolás recuerda que la vez que más donó fueron 20 euros, una aportación que hizo con ayuda de su familia. Para él, la solidaridad es una respuesta casi instintiva: "Casi no hace falta convencer a nadie, solo ver la situación que hay personas de que no tienen donde dormir, debería salir de cada uno, ¿no? Donar algo para que esas personas puedan dormir a gusto en una cama, o bajo un techo...", sentencia.

Debería de salir de cada uno, donar algo para que esas personas puedan dormir a gusto en una cama" Nicolás San Sebastián Alumno de 3º de Primaria del IES Meruelo, participante en la campaña solidaria

Sensibilizar y solidarizar

El profesor Joaquín Cagigas resume la campaña en cuatro pilares: la formación en las clases, las charlas de los voluntarios de Cáritas, la aportación económica y la difusión en los medios. El objetivo final, subraya, es "lograr sensibilizarnos y solidarizarnos con personas que lo necesitan".

Cagigas concluye con una reflexión sobre el significado de la palabra Cáritas, que significa 'caridad' y amor, y le añade el término "compasión": "Compadecernos con las personas que sufren en cualquiera de sus necesidades, y yo creo que ese objetivo lo vamos a lograr", asegura, sin olvidar el fin práctico de la campaña: "La gente tiene que comer y tiene que estar bajo un techo, en las mejores condiciones posibles".