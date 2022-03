Las víctimas de violencia de género se incrementaron un 9,1% en 2021 en Cantabria

cantabria finalizó el 2021 con 1.898 denuncias por violencia de género, en las que aparecen como víctimas 1.819 mujeres y 7 menores de edad.

Estos datos representan un incremento en el número de mujeres que figuran como víctimas del 9,1 por ciento respecto a 2020, con una media de 5 denuncias al día; y también un aumento de las denuncias, del 13,8 por ciento.

La tendencia al alza observada en los principales marcadores de la violencia machista desde el levantamiento del estado de alarma por la crisis sanitaria de la covid se ha mantenido de forma sostenida a partir del segundo trimestre de 2021, si bien en Cantabria estos marcadores aún se encuentran por debajo de las cifras de 2019.

Así, las denuncias registradas en 2021 en Cantabria suponen un 5,3 por ciento menos que las del año anterior a la pandemia, y las mujeres que figuran como víctimas, un 7,4 por ciento menos.

Por otro lado, la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres se sitúa en Cantabria en 60,4, frente a una media nacional de 66. Por encima se encuentran Baleares (103), Murcia (88,9) y Comunidad Valenciana (86,6). Las tasas más bajas se dieron en Castilla y León (42,6), Galicia (44,5) y País Vasco (47,1).

Los jueces y juezas de violencia sobre la mujer de Cantabria acordaron en 2021 un total de 234 órdenes y medidas de protección de las 364 que les fueron solicitadas, es decir, el 64 por ciento de las pedidas. A nivel nacional, el porcentaje de órdenes de protección adoptadas es del 70 por ciento.

Entre las medidas judiciales de protección adoptadas, destaca el incremento de la suspensión del régimen de visitas, medida que en 2021 se acordó en 17 ocasiones, un 70 por ciento más que las decididas en 2019 y un 112 por ciento más que las de 2020.

Este incremento es consecuencia de la entrada en vigor en junio pasado de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Todos estos datos se desprenden del informe que trimestralmente difunde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, y que hoy se ha dado a conocer con información relativa al cuarto trimestre de 2021 y a la anualidad completa.

445 hombres condenados por violencia de género

El informe del Observatorio revela que durante 2021 fueron enjuiciados un total de 615 personas por violencia de género (610 hombres y una mujer), de los que el 73 por ciento obtuvieron sentencia condenatoria (446).

Además, cuatro menores, de entre 16 y 17 años, fueron enjuiciados en el Juzgado de Menores de Santander, de los que tres resultaron con sentencia con imposición de medidas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El 9 por ciento de las mujeres decide no declarar contra su agresor

De las 1.898 denuncias registradas en los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria, el 59,1 por ciento fueron presentadas por la propia víctima; el 20,4 por ciento de esas denuncias llegó al órgano judicial a través de servicios asistenciales o terceros en general; el 9,1 por ciento por un parte de lesiones, el 9 por ciento por intervención directa policial y el 2,3 por ciento a través de familiares.

De las 1.819 mujeres (1.434 españolas y 385 extranjeras) que figuran como víctimas en las denuncias presentadas, 171 (133 españolas y 38 extranjeras) se acogieron a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ello supone que el 9 por ciento de las mujeres que figuran como víctimas en las denuncias presentadas en Cantabria tomaron esa decisión, frente a un porcentaje del 10 por ciento que lo hicieron a nivel nacional.

Desde el año 2015, el Observatorio sustituyó entre sus datos estadísticos la cifra de renuncias por la de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación legal de declarar, por entender que se trata de un parámetro más acorde a la realidad toda vez que en los procedimientos de violencia de género la fiscalía siempre actúa de oficio, por lo que la renuncia de la víctima no lleva aparejada obligatoriamente la finalización del proceso judicial.

Medidas de protección judiciales

A lo largo de 2021, los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria recibieron 364 solicitudes para la adopción de órdenes y medidas de protección, de las que acordaron 234.

Tales órdenes y medidas de protección y seguridad se tradujeron en 588 medidas judiciales encaminadas a la protección de las víctimas, tanto mujeres como menores. De ellas, 482 eran medidas de carácter penal y 106, de naturaleza civil.

Entre las primeras, las más frecuentes fueron el alejamiento de la víctima (218), la prohibición de comunicación con ella (148) y la suspensión de tenencia y uso de armas (91). En 7 ocasiones se privó de libertad al detenido, en 6 se le prohibió volver al lugar del delito y en 3 se acordó su salida del domicilio.





Por otro lado, entre las medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y los menores en tanto se resuelve el proceso penal, las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (31) y con la atribución de la vivienda (24).

Destaca, como ya se ha indicado, el aumento en la medida consistente en la suspensión del régimen de visitas, que se acordó en 17 ocasiones, lo que representa un incremento del 112 por ciento respecto a 2020 y del 70 por ciento respecto a 2019.

Siete menores tutelados víctimas de violencia

En la mayoría de los casos en los que se solicitaron órdenes o medidas en los juzgados de violencia, la mujer era española y mayor de edad (273), en otras 78 solicitudes se trataba de mujeres extranjeras, también mayores de edad. Además, en 12 casos se trataba de mujeres españolas menores de edad y en 1 caso era una menor extranjera.

Junto a ello, aparecen en las órdenes de protección solicitadas 3 menores de edad tutelados como víctimas de violencia de género.

No obstante, los menores tutelados en 2021 en Cantabria fueron 7, ya que no en todos los casos se solicitó una orden de protección y por ello no aparecen todos en las mismas.

En cuanto a los denunciados que figuran en las órdenes de protección incoadas, 281 eran hombres españoles y 83 de fuera de nuestro país.