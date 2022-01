Las residencias de mayores cuentan con 916 casos entre profesionales y usuarios

Siguen aumentando los contagios en las residencias de Cantabria aunque la situación está controlada. En estos momentos hay 916 casos activos entre usuarios y profesionales sanitarios y viendo como evoluciona esta sexta ola se teme que la situación se complique .

Y es que nos encontramos en uno de los momentos más complicados para las residencias de Cantabria, con el mayor número de positivos desde que comenzó la pandemia. La buena noticia es que al menos de los más de 900 positivos sólo 53 están hospitalizados.

Las residencias Virgen del Faro, Vitálitas de San José, San Pedro o el Asilo San José son los centros que cuentan con más residentes infectados, entre todas ellas suman más de 200 casos. Aunque la situación sanitaria está controlada , lo más complicado es sustituir a los trabajadores infectados. Así lo reconoce, Ramón Fernández, médico de la residencia Asilo San José " No es sólo la baja del trabajador, sino que no es fácil encontrar sustitutos. La sobrecarga en auxiliares es muy grande. No hay sustitutos para trabajadores que quedan de baja. Es un poco economia de guerra. No tanto como al principio de la pandemia, porque las bajas son mucho menos, pero es un número que debería ser sustituido pero no se puede o cuesta mucho hacerlo".

Ahora el protocolo de actuación es claro " ante síntomas compatibles se les hace un test de antígenos a los residentes. Si es positivo quedan confinados y sus contactos estrechos también. Si es negativo, les aislamos y a los cuatro o cinco días les volvemos a hacer test de antígenos", asegura Ramón Fernández.

Como decimos en total las residencias de Cantabria cuentan con 916 casos entre usuarios y profesionales sanitarios.