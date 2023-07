Las peñas del Racing piden a los nuevos propietarios que pongan a los aficionados "en el centro del club"

La Asociación de Peñas Racinguistas (APR) espera que los nuevos gestores del Racing de Santander, la sociedad Sebman Sports Internacional, propiedad de Sebastián Ceria y Manolo Higuera, "corrijan" algunas decisiones de sus predecesores (PITMA) y vuelvan a poner al club "en un rumbo de crecimiento social, poniendo a los abonados y aficionados racinguistas en el centro de atención, en lugar de verlos simplemente como clientes".

Así lo ha señalado este miércoles en un comunicado la APR después de que ayer se hiciera público que el Grupo Pitma, accionista mayoritario del Racing desde hacía seis años, había traspasado el 100% de sus acciones a Sebman Sports Internacional.

A juicio de las peñas, la salida de PITMA de la propiedad y gestión del "puede ser una buena oportunidad para que el Racing adopte una concepción distinta" a la de los últimos años y "transforme su funcionamiento de una inversión especulativa a una inversión productiva".

Aunque han reconocido que la llegada de PITMA permitió que el Racing "se estabilizara y pudiera hacer frente a pagos inaplazables ante distintos organismos públicos, evitando una posible liquidación", las peñas consideran que "desafortunadamente" este grupo empresarial "nunca entendió o no quiso entender la idiosincrasia de gestionar un club de la importancia" del Racing y consideran que, con el paso de los años, "quedó estancado en una especie de administración low cost que impidió su crecimiento como entidad".

Nueva etapa

Para lograr emprender esa etapa de crecimiento, las peñas se han puesto "a disposición" de los nuevos gestores y les han ofrecido su "más sincera colaboración" en su estancia al frente del club cántabro, que desean que sea "larga y existosa" y "sea lo más cordial y amigable posible".

Para ello, las peñas han exigido "ciertos mínimos", como no cerrar la acción de responsabilidad contra la gestión de los expresidentes del club Francisco Pernia y Harry, o añadir "incentivos" que impulsen la campaña de abonados.

También han pedido que hasta que se desarrolle reglamentariamente el proceso de elección de la figura del consejero independiente, tal como se establece en la nueva Ley del Deporte, las peñas entienden que los actuales accionistas y consejeros "deben cubrir las lagunas legales vía estatutaria o, en su caso, mediante un reglamento interno del Consejo de Administración que regule la elección" de esta persona.

"Desde nuestro punto de vista, este consejero debe liderar no solo la defensa de los intereses de los aficionados (tal y como establece

la ley), sino también liderar a tiempo completo el Proyecto de Racing Social", ha señalado la Asociación de Peñas Racinguistas, que han pedido a los nuevos gestores que "no cometan el mismo error que los anteriores tratando de evitar cumplir con las leyes que no les beneficiaban".

Además, ha reclamado una "solución urgente" a la situación de la Gradona de Los Malditos y su conversión en grada de animación oficial.