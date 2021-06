Las organizaciones ganaderas de Cantabria seguirán movilizándose para que se permita la caza del lobo

Las organizaciones ganaderas UGAM-COAG, ASAJA y UPA en Cantabria han anunciado que seguirán adelante con sus movilizaciones contra la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), en coordinación con los sindicatos a nivel nacional.

Los ganaderos seguiran plantando batalla ante una decisión que consideran unilateral y sin consenso. De momento eso sí, han desconvocado la concentración que tenían previsto realizar este jueves con motivo de la asistencia de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, que se ha cancelado.

Según sostienen estas organizaciones, el Ministerio ha tomado una decisión "unilateral", incomprensible", "sectaria" y "sin rigor científico" de añadir al lobo ibérico a la lista de especies silvestres protegidas, antes de llevar a cabo un plan del lobo nacional, que es "imprescindible", y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que es quien les "debería defender", está "desaparecido".

Asimismo, han indicado que esta semana ha terminado el plazo para la presentación de alegaciones a la orden, cuya prohibición de cazar al lobo entrará en vigor el 25 de septiembre, y el Ministerio ha hecho "caso omiso" a su enmienda a la totalidad.

Respecto a la norma, creen que el argumento del Gobierno central de que "solo afecta a la caza deportiva" es "una cortina de humo". "Queremos un plan del lobo, es lo primero que hay que hacer", ha dicho el secretario general de UGAM-COAG, Gaspar Anabitarte.

Para Anabitarte la inclusión del lobo en el LESPRE es "un disparate", prevé que tenga "poco recorrido", por lo que ha avanzado que van a continuar con las movilizaciones, que serán "potentes".

Así, las organizaciones ganaderas tienen previsto mandar una carta la semana que viene a todos los miembros del Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos) a nivel nacional para explicar su postura.

En concreto, defienden que el "problema" que supone la entrada del lobo en el LESPRE es que se impide realizar un control de los ejemplares que dañan a los ganaderos. "Las medidas, como tener mastines, son muy limitadas", han apuntado.

Además, consideran que es "clave" eliminar al lobo con rapidez y "no tiene sentido" esperar meses por gestiones burocráticas, dado que en ese tiempo el lobo ya no se encuentra en la misma zona donde atacó al ganado. Tampoco son partidarios de controlar la especie a través de la caza porque así "no se controla".