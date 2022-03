“ Las gasolineras estamos abocadas al cierre con el descuento del Gobierno”

Pedro Compostizo cuenta con tres estaciones de servicio en Cartes, Barreda y Vargas y lleva más de 30 años trabajando. En Cope ha reconocido que nunca se había encontrado con una situación parecida. Este viernes tendrá que comenzar aplicar un descuento del que se tiene que hacer cargo y que no sabe ni cuando ni como se lo van a devolver. " La situación en la que nos quiere colocar el gobierno nos parece inaceptable e injusta. Tenemos que hacer un descuento por real decreto y no estoy deacuerdo en que seamos las estaciones de servicio las que seamos bancos, adelantemos el dinero para poder financiar esta situación en la que nos ha colocado el gobierno".

Para Pedro la medida es inaceptable e injusta. "No somos financieras, ni somos bancos ni vamos hacer frente a esas cantidades, no vamos a poder comprar gasolina. No tenemos esa liquidez para poder seguir adelante", asegura Compostizo quien también afirma que la ministra de transporte debería saber que ellos también están en una situación de crisis que llevan arrastrando mucho tiempo.

Explica que venian pagando unos 1000 euros de factura eléctrica y ahora mismo pagan 6000. Ellos también están en crisis asegura y no tienen la culpa que la gasolina haya subido tanto. "El 52 por ciento del precio que paga cada día el consumidor son impuestos del gobierno. ¿ Porque no toma él esa medida y esos 20 céntimos los reduce de los impuestos que cobra", afirma Pedro tajantemente.

Por último Pedro ha querido dejar claro que a corto plazo esta situación le puede llevar a una falta de liquidez para comprar la gasolina. "No voy a tener dinero para comprarla, no somos empresas que ganan muchísimo dinero. Es ridículo lo que ganamos por litro de gasolina". Compostizo afirma que para asumir estos descuentos tendrá que financiar más de 250,000 euros este mes.