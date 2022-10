El Colegio de Enfermería de Cantabria ha anunciado que está dispuesto a poner en práctica "todo tipo de medidas" si no se soluciona "en un breve plazo de tiempo" la situación "insostenible" de las enfermeras de Atención Primaria.

Unas medidas por las que apuesta la entidad colegial tras haber mantenido reuniones con los responsables de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para solicitar mejoras en las condiciones del trabajo de las enfermeras de Atención Primaria, pero en las que "no han obtenido resultados, solo declaraciones de intenciones".

Según denuncia el Colegio, las enfermeras de Atención Primaria "están agotadas y saturadas de trabajo", hasta el punto de que hacen horas extras no remuneradas "por no dejar a sus pacientes sin atención" y tienen agendas de hasta 84 enfermos al día, y "no están dispuestas a seguir de este modo".

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión celebrada el martes por la tarde en el Colegio, a solicitud de varios representantes de este colectivo enfermero, que han explicado que no se han cumplido los pactos de 2019, lo que consideran "un despropósito" por parte del SCS, al que se unen otros en los últimos años, como las funciones extra que se han asignado a las enfermeras derivadas de la pandemia y de la situación general actual de exceso de trabajo.

En la reunión han participado enfermeras de 12 centros de salud de la Comunidad Autónoma, entre ellos algunos de los más importantes por población y número de profesionales, y todas han defendido la necesidad de "tomar medidas drásticas para poner fin a una situación insostenible que sufre el colectivo desde hace más de cuatro años".