Las bolitas de plástico ya están en varias playas de Cantabria ¿Qué supone? Aquí te damos las claves

El consejero de Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, ha confirmado este martes 9 de enero la aparición de "poca cantidad" de pellets en dos playas de la región, la de Prellezo en Val de San Vicente, donde han aparecido "ocho o diez", y la de Portio en Piélagos, donde se han encontrado unos "poquitos". En palabras de Media, se está intentando comprobar la presencia de estos restos plásticos en las playas de Sonabia en Liendo; en Canallave y Valdearenas, en Piélagos; y en San Vicente de la Barquera, desde donde se han recibido avisos sobre su presencia y a las que se han trasladado los técnicos para comprobarlo.

Desde la jornada del lunes se están visitando "continuamente" estas playas y en la jornada del martes ya se ha contratado a la empresa pública Tragsa, cuyos técnicos también se han involucrado en la tarea de comprobar si se han producido esas llegadas de pellets a la arena. Por ello, espera que a lo largo de las próximas horas se puedan confirmar en el resto de los sitios donde se han producido los avisos a través de llamadas al 112 para ver "si es cierto o no es cierto".

TRANQUILIDAD:

Media ha puntualizado a los medios de comunicación que "esto no es el Prestige, ni muchísimo menos", pero "lógicamente son unos elementos que están llegando a nuestras playas que habrá que retirar de forma inmediata en cuanto se vayan produciendo y se vayan detectando".

De esta manera, conforme vayan llegando los pellets a las playas se van a ir recogiendo contando con los técnicos de Tragsa, además de los de la propia Consejería, para eliminarlos "cuantos antes".

COPE Cantabria, antes de la confirmación oficial de la llegada de los microplásticos a los arenales de la región, quiso conocer con detalle qué impacto medioambiental supondría que los pellets estuvieran en contacto tanto con el agua y la fauna marina, como en las playas con las personas. Para ello se puso en contacto con el divulgador Diego de Vallejo, responsable de comunicación de REVARCA (Red de Varamientos de Cantabria). Puedes escuchar la entrevista pinchando debajo de la fotografía .

¿ES UN VERTIDO TÓXICO?

Diego ya anticipaba la llegada del vertido a Cantabria "porque ahora nos llega una gran corriente, que llamamos de Navidad porque siempre ocurre en estas fechas, que nos viene muy fuerte desde Galicia, barre todo el litoral cantábrico hasta el interior del golfo de Vizcaya. Si en Asturias están ya a nivel 2 de emergencia, es probable que llegue pronto a Cantabria". Dicho y hecho.

Las bolitas de plástico en sí, a priori, no representan una amenaza, según la valoración de varios expertos. Pero hay que tener en cuenta que "no todos los pellets son iguales; hay algunos fabricados con un plástico más tóxico que otros en función del destino. Dependiendo de a dónde iba dirigido el cargamento, tiene una toxicidad u otra. De lo poco que sabemos es que estas bolitas estaban destinadas a la fabricación de piezas de las pantallas de televisión LED que dan al exterior, como la que está instalada en la fachada del Centro Botín, por ejemplo. Al tener que ser muy resistente a la intemperie, estos plásticos tendrían un nivel de toxicidad determinado; pero no tenemos toda la información que deberíamos tener, quizás porque ha habido una falta de información de la empresa responsable de la fabricación de estos pellets".

Al igual que Roberto Media, en opinión de de Vallejo, este vertido "no tiene nada que ver con el del Prestige. Eso fue una desgracia que afectó muchísimo durante años y que aún hoy vemos las consecuencias. Existe cierta sensibilización en la gente por la angustia que generó, e irremediablemente lo asocias; la única cosa positiva es que la gente está mucho más concienciada que antes de lo del Prestige".

Por tanto, el contacto con los humanos con estos microplásticos no debería suponer un problema: "Son bolas que al contacto no es que sean tóxicas; la toxicidad se produce en su uso o en su degradación. De todas maneras, si la gente tiene dudas al respecto, lo mejor es seguir las noticias en Cantabria del 112, porque son los que mejor nos informan. Pero se avecina un tiempo en el que nuestra cadena trófica se va a ver afectada por este vertido".

LA FAUNA MARINA:

Si a los humanos no le va a afectar el contacto con estos pellets depositados en las playas, otra cosa bien distinta es qué puede suceder con la fauna marina si se tragan estos plásticos en el mar: "Nos preocupa a todos, a nosotros y a los pescadores; nadie mejor que ellos para tener los ojos puestos en el mar y percatarse de estas incidencias. Son los primeros que observan si aparecen estos pellets. Hay peces que se alimentan de los detritos, y si ven un trocito de algo que puedan comer lo ingieren. Estos pueden comerlos, y luego ser comidos por peces más grandes o mamíferos como leones marinos; enseguida toda la cadena trófica se puede ver afectada. Los últimos cetáceos que recibimos varados en Suances en 2023, al hacerles las necropsias, los expertos vieron un porcentaje de plástico en los intestinos más alto de lo habitual. Es posible que con este último vertido en Galicia sigamos viendo estos índices, o incluso agravados".