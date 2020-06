El juzgado de instrucción ve indicios de delito en la actuación de tres ex altos cargos del SCS

El juzgado de instrucción número 5 de Santander ve indicios de delito en la actuación de tres ex altos cargos del servicio cántabro de salud en la pasada legislatura. La denuncia fue presentada por el partido popular por un presunto delito de prevaricación administrativa por el fraccionamiento de contratos para reformar varios centros de salud y la compra de equipos médicos.

Los acusados son el ex gerente de atención primaria Alejandro Rojo, el ex director de gestión económica Francisco Javier González y el asesor externo Álvaro Sáenz de Veteri. Todos ellos trabajaban a las órdenes de la ex consejera de sanidad María Luisa Real y dimitieron días después de que la fiscalía remitiese una denuncia al juzgado por supuestas irregularidades. Al mismo tiempo se ha decidido el archivo de las actuaciones contra el ex gerente del SCS Julián Pérez Gil por las obras ejecutadas en el hospital virtual que también dimitió en diciembre de 2018.

Ahora el juzgado de instrucción ha dictado un auto de incoación de procedimiento abreviado por el que las partes tienen un plazo de diez días para presentar sus alegaciones y se decida si se obre finalmente juicio oral por esta causa. El abogado del Partido Popular Pedro Sáinz de la Maza cree que el auto presentado por el juzgado de instrucción “ es muy sólido” y confirma las tesis del PP que creen que se cometieron varios delitos en las actuaciones de los ex responsables del SCS.

Las acusaciones formularán su escrito de acusación y pedirán apertura de juicio oral y las defensas presentarán sus escritos de defensa y sus medios de prueba.

Denuncia en 2018

Tras la denuncia del PP por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras y compra de equipos, el Gobierno de Cantabria aceptó la dimisión del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y del subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez. Posteriormente también lo hizo el gerente de atención primaria Alejandro Rojo.

Las supuestas irregularidades en el SCS fueron denunciadas por una funcionaria a través de un correo electrónico a sus superiores, un mail que fue ignorado en un primer momento y estuvo durante semanas sin provocar ninguna reacción hasta que se hizo público en los medios de comunicación. A partir de ahí, tanto Izquierda Unida como el Partido Popular llevaron el asunto a la Fiscalía para que investigase.