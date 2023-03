El juzgado amplía la investigación a las empresas implicadas en la trama de Obras Públicas

El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha ampliado la investigación de la presunta trama de adjudicaciones irregulares a las empresas implicadas, ya que hasta ahora se estaba investigando a sus administradores como personas físicas.



Así lo ha informado el Gobierno de Cantabria, que solicitó esa medida cautelar para apartar a las empresas presuntamente implicadas de los nueve expedientes que tienen abiertos con la Consejería de Obras Públicas y en los que participó el funcionario que permanece en prisión por estos hechos.



En un comunicado, el Ejecutivo ha señalado que el Juzgado ha abierto un plazo para que las empresas se personen en la causa con abogado y procurador.



Una vez personadas, las partes serán convocadas a una vista en la que podrán alegar sobre la prohibición de contratar solicitada por el Gobierno, que considera "que no sería responsable contar con ellas a la hora de determinar la adjudicación de los expedientes en los que intervino el funcionario detenido".



Por otro lado, el juzgado ha rechazado la segunda medida cautelar pedida por el Ejecutivo cántabro para la apertura de una cuenta bancaria donde consignar las cantidades pendientes de abonar por las obras ya ejecutadas con participación de esas empresas investigadas, en cuya adjudicación intervino el funcionario.



En este caso, la juez estima que no procede la tutela judicial porque las obras pendientes de pago no forman parte de la investigación en marcha.