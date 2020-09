La Junta de Personal Docente pide el cese de la consejera Marina Lombó

La Junta de Personal Docente de Cantabria, formada por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF, ha exigido la destitución de la Consejera de Educación Marina Lombó por su "nefasta actuación" desde que comenzó el estado de alarma sanitaria y que se "ha acrecentado" desde el inicio del curso. Ha pedido además que la Consejería de Sanidad (PSOE) "haga honor a sus funciones y se ocupe de la salud de la comunidad educativa". Si no hay un giro radical en la política educativa,la Junta de Personal convocará movilizaciones y otros actos de protesta.

Para los sindicatos, varias de la medidas establecidas (como permitir ratios de 25 alumnos por aula) son "insuficientes"; algo que hubieran querido transmitir al consejero, Miguel Rodríguez, en un encuentro que solicitaron hace más de dos meses. Por eso, la Junta de Personal pide que sea el propio presidente Revilla el que asuma su responsabilidad de coordinación entre Educación y Sanidad.

La Junta se ha dirigido a todos los centros educativos públicos de Cantabria para que, mediante un escrito, se posicionen los claustros y se puedan visibilizar sus preocupaciones y demandas. Se trata de "un primer paso" de una serie de movilizaciones y actos de protesta si no se atienden sus peticiones.La presidenta de la Junta de Personal Docente, Belén González ha subrayado que en esta entidad "no estamos cerrados a nada", de modo que será la respuesta del Gobierno y la Consejería a sus demandas la que marque las medidas a adoptar. "Si no nos dan respuesta, nos movilizaremos o lo consideraremos", ha advertido.

Para la Junta de Personal, la pandemia ha servido "como excusa" a la consejera para no contar con los representantes del profesorado pues "ni una sola de nuestras propuestas han sido tenidas en cuenta" desde marzo, ha denunciado González, para quien Lombó ha sustituido el diálogo por el "ordeno y mando o la imposición".

Al respecto, ha dicho que el comienzo de este curso ha sido "más de lo mismo", pues frente a la petición de los sindicatos de que todo el profesorado estuviese nombrado el 1 de septiembre o antes del comienzo de la actividad lectiva, en Secundaria y Formación Profesional, que empezaron el día 10, la cobertura de las más de 200 sustituciones se ha retrasado "sin ninguna justificación" hasta hoy.

El comienzo de curso también ha estado marcado por el confinamiento de Santoña, que se ha gestionado de manera "nefasta" por la Administración, ha dicho."La actuación de la consejera Lombó en este asunto, empecinándose en abrir los centros educativos de esta localidad en contra de la opinión del profesorado, equipos directivos, familias, Ayuntamiento..., originó un conflicto absurdo e innecesario con toda la comunidad educativa cuyo resultado ha sido la desobediencia de las familias no enviando sensatamente a sus hijos a clase", ha señalado González.