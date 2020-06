El 15 de junio se permitirá la movilidad entre Cantabria y País Vasco

La movilidad entre Cantabria y el País Vasco estará permitida a partir del 15 de junio, una semana antes de lo previsto cuando termine el Estado de alarma. Ese es el compromiso que ha aceptado Pedro Sánchez de las dos comunidades tras la reunión semanal de la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este domingo. Así lo ha confirmado Miguel Ángel Revilla que también ha adelantado que La Rioja se va a sumar a esta iniciativa. “ El martes haremos la petición oficial y confío en que no haya marcha atrás. Tanto el Presidente Urkullu como yo haremos una puesta en escena para explicar a los habitantes de las dos comunidades las normas de comportamiento que tienen que seguir en cada territorio”.

De esta forma el Gobierno de España atiende la petición que los dos presidentes habían realizado en los últimos días. Tanto Cantabria como Euskadi publicarán este lunes un decreto que recogerá que actividades se pueden hacer y cuales no en cada territorio. “ Haremos un llamamiento a la mesura y al buen comportamiento de la gente para evitar problemas”, ha indicado Revilla que ha reconocido la importancia que tiene la llegada de visitantes del Pías Vasco para relanzar el sector del turismo. “ Siempre hay temor a un repunte pero hay que asumir el riesgo”, ha insistido el Presidente regional que ha descartado que por el momento se sumen a esta movilidad entre provincias Asturias y Navarra.

Fondos del Estado

Pero no todo han sido buenas noticias en esa conferencia. Cantabria ha trasladado al Gobierno su “profundo malestar” porla fórmula elegida finalmente para el reparto de los 16.000 millones de euros que va a enviar el Estado a las comunidades para paliar los efectos de la crisis sanitaria. Finalmente no se mantendrán los criterios previsto en la Ley de Financiación Autonómica y a la región sólo le corresponderán el 1,1% de los fondos y no el 1.7% que recibe en estos momentos del Gobierno de España. Revilla ha expresado su “protesta” por el cambio de criterio donde no se ha respetado el coste real de los servicios y ni siquiera la población. La región recibirá 120 millones de euros de la partida inicial de 11.000 y no los 175 que le corresponderían con los actuales criterios. “ Vamos a seguir denunciando que este reparto no beneficia a Cantabria aunque Sánchez no nos ha escuchado”.

Por ultimo el Presidente ha reivindicado de nuevo que los ayuntamientos puedan utilizar su superavit para generar actividad pero tampoco ha habido respuesta y ha confirmado que la región va a reclamar judicialmente los 45 millones del IVA del 2017 y sigue esperando saber cuando se van a pagar los 22 millones de euros pendientes de Valdecilla. Esperemos que no lo reclamen al Supremo para cobrarlo más tarde, eso sería impresentable”, ha concluido.