José Luis Arroyo:" A mi también me ha decepcionado el consejero de sanidad"

Ha pasado casi un mes desde la destitución del doctor José Luis Arroyo como jefe del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria y todavía lamenta que el consejero de sanidad, Raúl Pesquera, no le haya llamado por teléfono. “Si él asegura en la carta de cese que perdió la confianza en la dirección del centro, él a mí también me ha decepcionado”.

Lo cuenta en esta entrevista en exclusiva el Dr. Arroyo aún dolido por una decisión que no entiende.” Mi función como responsable del banco de sangre era garantizar sangre y tejidos de buena calidad para todo aquel que lo necesite. Esa es la mejor política sanitaria” asegura el exdirector de la institución.

José Luis Arroyo volvió a presentar su candidatura a presidir el banco, avalada por cinco expertos a nivel internacional, y todavía hoy no ha recibido una respuesta oficial de que la misma fuera aceptada y comprobada. “El proceso ha estado cargado de irregularidades y no descarto recurrirlo” asegura.

Ahora, José Luis Arroyo trabaja como un hematólogo más en el banco, ya que allí tenía su plaza sacada. “Reconozco que no es fácil. La doctora Munárriz es la nueva directora y yo no puedo decir nada malo de ella. Es una excelente profesional que ha trabajado bajo mi dirección todo este tiempo, pero la situación es tensa pero de respeto. Trabajaré desde las líneas que me vengan marcadas desde la dirección”.

Tras finalizar la especialidad en Hospital Universitario de Salamanca, trabajó como responsable de Calidad y Procesamiento de componentes sanguíneos en el Banco de Sangre Regional de Extremadura (2002-2003) y en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (2003-2006). En ambos centros participó activamente en su creación y puesta en marcha. Desde 2006 estaba al frente del Banco de Sangre y Tejidos en Cantabria.