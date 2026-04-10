José Javier Martínez, profesor de secundaria: "Queremos contar la historia del terrorismo en España de otra manera"

En nuestro país hemos sufrido atentados terroristas en múltiples ocasiones: el yihadismo, los Grapo, grupos de ultraderecha o ultraizquiera o, por supuesto, ETA, que precisamente en Santander asesinó a tres personas hace ya 34 años. Los más mayores recordarán muchos de estos hechos, pero los jóvenes no han vivido con estos grupos terroristas formando parte de su día a día.

El Colegio La Salle de Santander ha decidido abordar la historia del terrorismo en España de una manera que va más allá de los libros de texto. Este viernes han inaugurado una exposición con el objetivo, según explica José Javier Martínez, profesor de Historia del centro y coordinador de la iniciativa, de abrir las aulas a una realidad que los alumnos no han vivido pero que forma parte de la historia reciente del país. "Queremos explicar el terrorismo de otra manera", señala el docente.

El desconocimiento de los más jóvenes

Como profesor, José Javier Martínez tiene una visión clara del conocimiento de sus alumnos: "Yo creo que la gente sabe lo que vive. Lo que no vive, no lo conoce". Apunta que, aunque algunos saben algo de ETA por sus familias, la mayoría de jóvnenes desconocen la existencia de grupos como el GRAPO o el GAL... Y otros nombres clave como Ortega Lara o Miguel Ángel Blanco también son desconocidos para ellos.

Es tremendo los silencios que generan en los alumnos los testimonios de las víctimas" José Javier Martínez Profesor del Colegio La Salle de Santander

Para paliar este desconocimiento, el centro acoge estos días esta exposición. Consiste de dos muestras: en la primera se narran nueve historias de víctimas del terrorismo en formato cómic; y la segunda es un repaso por la historia y la memoria del terrorismo que ha estado presente en España desde los años 60. Martínez aclara que, aunque se menciona el nombre de muchos grupos, "si hablamos del terrorismo en España, en un porcentaje muy elevado tenemos que referirnos al de ETA".

La historia contada en primera persona

La iniciativa, que se desarrolla desde 2022, incluye también charlas para alumnos de 4º de la ESO y 2º de bachillerato. En ellas participan periodistas como Santiago Ruiz de Azúa y Miguel Ángel Idígoras, antiguo corresponsal de TVE que vivió los 'Años de Plomo' en el País Vasco. Con Idígoras abordan "la importancia del relato", algo crucial para que los jóvenes puedan analizar noticias actuales como la salida de prisión de miembros de ETA.

Colegio La Salle de Santander La exposición consta de dos muestras y habla de todos los grupos terroristas que han atentado en España

Uno de los puntos clave de las jornadas son los encuentros con víctimas del terrorismo. El profesor Martínez confiesa su asombro ante la reacción de los estudiantes: "Lo que me llamó la atención son los silencios que generan los testimonios de las víctimas en los alumnos". "Es tremendo cuando una víctima habla la atención que prestan los jóvenes", asegura, destacando el profundo impacto que tienen estas charlas en el alumnado.

Ante los testimonios, los alumnos suelen hacer siempre la misma pregunta: "¿Por qué vosotros no os habéis vengado?". La respuesta, según el coordinador, es siempre un potente mensaje de paz y democracia. "Es un mensaje de que hay que luchar para que no se olvide", explica. Próximamente contarán con Marta Buesa, hija de Fernando Buesa, político socialista asesinado por ETA que luchó por la convivencia.

El mensaje de las víctimas es de paz, de democracia y de que hay que luchar para que no se olvide" José Javier Martínez Profesor del Colegio La Salle de Santander

Una lección fundamental

Para Martínez, estas actividades se alejan de los libros, pero son una parte fundamental de la enseñanza. "Creo que es muy importante conocer la historia reciente", afirma. Considera que es "una suerte para el alumnado y para la sociedad" poder escuchar a quienes vivieron la historia en primera persona, ya sean cronistas o víctimas, y anima a otros centros a seguir su ejemplo e invitar a las víctimas a sus aulas.