Jorge Drexler protagoniza un "concierto-experiencia" en 'El Soplao'

El cantautor uruguayo ofreció anoche uno de sus conciertos más íntimos a un público entregado, 300 espectadores, solo acompañado de sus guitarras, (iba cambiando la clásica y la eléctrica), apenas unas cajas de música y su poética voz.

Dentro del ciclo de "los conciertos del Soplao" Drexler fue repasando en una hora y cuarto de concierto, canciones de sus comienzos con algunas de su último disco 'Salvavidas de Hielo'. Se le veía muy a gusto a Drexler con su público, al que agradeció que se agotaran las 300 entradas a la hora y media de ponerlas a la venta, "son ustedes unos expertos espeleólogos musicales" dijo con humor el uruguayo. No faltaron sus guiños constantes al entorno donde estaba, eligiendo canciones como 'Estalacticas', 'La Cueva' o 'Noctilucas', que dedica al fenómeno lumínico que se produce en el mar de la playa uruguaya donde él acudía en su infancia y al nacimiento de su segundo hijo, Luca. Comenzó su concierto con 'Transporte' y no faltó la oscarizada 'Al otro lados del rio' (de la película Diarios de motocicleta) que cantó a capela, ó 'Telefonía' con la que ha ganado el Grammy latin en 2018. No faltaron alusiones de su amor a Cantabria, desde que lo descubrió hace ya algunos años,mencionando la playa de Somo como uno de sus lugares favoritos, que le sirvió de inspiración para un álbum entero y le dedicó la canción 'Universos paralelos', escrita en una terraza de un bar de Somo que ya ni existe, aunque un trocito de piedra aún lo recuerda.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de un concierto único y las paredes milenarias de la Cueva de El Soplao fueron el escenario perfecto para que el cantante pudiera jugar en todo momento con los ecos y el silencio en en este concierto 'Silente'. Se le veía a gusto a Drexler, tanto que se permitió preguntarle al público qué querían escuchar, trastocando el repertorio e improvisando casi con 'Causa y efecto', no se si me acordaré dijo el cantante con humor...

Para despedirse eligió 'Silencio', su ultimo sencillo que, al contrario de su significado, sirvió par levantar al publico de sus sillas para aplaudir y vitorear al cantante.

En resumen, un concierto delicioso en el escenario más antiguo del mudo, solo para unos pocos privilegiados, que no olvidaran esta noche tan facilmente.

La siguiente cita en estos 'Conciertos de El Soplao' será el 6 de Abril con la actuación Los Secretos