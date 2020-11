Jefe UCI de Valdecilla: "La virulencia del Covid es igual que en marzo y puede llevar a la UCI a cualquiera"

El Jefe de la UCI de Valdecilla ha advertido en Cope que a corto plazo seguirán aumentando los ingresos en ese área aunque la situación todavía esta controlada y no están saturados. "La situación no es alarmante. Llevamos un años duro y todo el personal tiene una sobrecarga de trabajo acumulada desde hace meses. Desde marzo casi no hay descanso en la UCI. Hay una gran carga física, mental y de estrés", ha asegurado.

Juan Carlos Rodríguez Borragán ha pedido a la población que controle su vida social para evitar nuevos contagios. " Aquí solo podemos tratar a las personas que ya están contagiadas pero la gente tiene que evitar contagiarse antes. Las medidas son impopulares pero se trata de una crisis sanitaria única y que de momento no vemos a corto plazo que esto se pueda solucionarse. A nadie le guste que se limiten pero son medidas necesarias".

Además cre que hay mensajes que no están ayudando a reducir la incidencia. "Decir a la población que los fallecidos tenían mas riesgo es contraproducente porque puede hacer que algunas personas crean que no se van a contagiar o serán asintomáticos. La edad, la obesidad, la hipertensión complican pero el que no tenga esos factores que no crea que está a salvo".

A pesar de la idea que se ha generalizado el virus está atacando con la misma fuerza que en la primera ola y sus efectos ya se notan en los centros sanitarios. "Estamos viendo el mismo patrón de la primera ola en cuanto a edad y como afecta al organismo. Decían que el virus habían perdido virulencia pero lo que nosotros vemos es que es casi igual que en marzo. Ahora al hacerse más test se detectan más positivos pero el patrón es similar.

La estancia en la UCI ronda los 15 días como antes que es casi el doble de la estancia no Covid". Además los efectos en la salud de muchos pacients siguen siendo igual de graves." Es una enfermedad devastadora con una mortalidad muy alta, con estancias prolongadas en la UCIS. Las secuelas son también importantes como pérdida de memoria, insuficiencia respiratoria, procesos de trombosis, y además con poco tratamiento. Afortunadamente no son en muchos pacientes pero al que le toca le deja en un estado muy grave" insiste.

Por ahora los tratamientos que se dan en Valdecilla son los mismos que en el resto de centros en el mundo. El problema es que todavía no son tan eficaces como les gustaría a los médicos. Sobre la vacuna advierte; "Hay que ser todavía muy cautelosos, los plazos que se dan suelen ser difíciles de cumplir. Ojalá sea verdad lo que dicen pero la realidad ahora es que no hay vacunas, que toda la población se puede infectar y que algunos se pueden poner muy graves".

Por último asegura que en Valdecilla se va a atender a todo el mundo y que no hay un límite de pacientes Covid, pero es verdad que los recursos "están limitados" y la carga hace que todo se complique.