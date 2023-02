Javier Bedia: “No hay cántabros que quieran trabajar en la hostelería”

El nuevo presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria Javier Bedia ya se ha puesto a trabajar para acercar la asociación a todo el sector y buscar soluciones a la "falta de personal" que padecen desde hace años.

"Tenemos un problema de personal. En la escuela estamos invirtiendo dinero en la formación pero muchos son jóvenes de fuera del país que luego no se pueden integrar en el mercado de trabajo porque no tienen papeles. No hay cántabros que quieran trabajar en la hostelería. Todos necesitamos mano de obra y no es verdad que se trabaje mucho y se cobre poco. Eso será algún garbanzo negro", ha asegurado en una entrevista en Cope.

Al margen de este problema, asegura que está contento por haber liderado una candidatura de consenso que trabajará para defender a todo el colectivo. Es la asociación de empresarios más importante de Cantabria, con más de 2.000 socios que representan a todos los sectores. "Eso genera presión y aunque somos una comunidad pequeña, queremos trasladar a todos los hosteleros que la asociación es su casa".

Su objetivo es tener una asociación cercana y accesible para todos los profesionales. “Somos un colectivo que yo creo que a veces no se nos ha tratado bien. Como ha pasado durante la pandemia. Eso ha hecho que la relación con algunas instituciones se haya resentido pero vamos a retomar el contacto y restablecer puentes con la administración porque tenemos que trabajar juntos".

Zonas de ocio

Bedia ha apostado por la convivencia entre las zonas de ocio y los vecinos después de las críticas que han surgido en Torrelavega donde se quieren adelantar horarios de cierre o la zona de Cañadío en Santander.

“Lo que ocurre en Torrelavega se puede trasladar a otras localidades. Entiendo que algún negocio moleste a algunos vecinos pero no se puede pedir el cierre de un establecimiento por este motivo porque hay familias implicadas. Hay que llegar a acuerdos para que pueda haber una convivencia entre los hosteleros y los vecinos. Si alguien incumple una norma tendrá que ser multado pero no se puede cerrar a todo el mundo”, ha concluido.