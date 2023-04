Investigado un hombre por amenazar a un médico en el Centro de Salud de Medio Cudeyo

La Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias en calidad de investigado a un varón de 43 años de edad y vecino de Solares, como presunto autor de un delito de amenazas a personal médico.

La mañana del pasado jueves en el Centro de Salud de Medio Cudeyo en Solares se produjo un episodio violento por parte de un paciente, el cual llegó tarde a su cita médica y pretendía ser atendido por el facultativo fuera de su horario.

El médico le explicó que al no encontrarse presente a la hora que tenía asignada no podía atenderle al tener la agenda completa durante esa mañana. Al no accederse a las pretensiones del paciente, éste comenzó a increpar e insultar al médico mostrando una actitud agresiva.

Ante el estado de alteración de la citada persona, el médico solicitó presencia policial, desplazándose hasta el lugar una patrulla de la Policía Local de Medio Cudeyo, los cuales procedieron a la identificación del paciente.

Una vez puestos los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, se procedió a la instrucción de diligencias en calidad de investigado al citado varón.