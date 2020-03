Iñigo de la Serna:muchos políticos de hoy no pasarían un proceso de selección

Iñigo de la Serna dejó la política en julio de 2018 para dedicarse a la empresa privada donde está muy agusto, como cuenta en La Tarde en Cantabria. “No lo echo de menos. Me sigue gustando la política y sigo teniendo relación permanente con muchas personas que están en el mundo de la política, si me piden consejo lo doy pero nada más”.

El que fuera alcalde de Santander y Ministro de Fomento trabaja en la firma Seeliger y Conde dedicada a la caza de talento empresarial. Lo que hace es buscar y desarrollar talento directivo, no solo para las grandes empresas del Ibex sino también para empresas familiares que buscan directivos para los comités de dirección. Puestos de trabajo con sueldos de los 100.000€ hacia arriba. “Lo que ayudamos es a encontrar esa persona que mejor se ajusta a lo que busca la empresa. Cada empresa y cada puesto son distintos pero el se acabo el CEO que solo se relaciona con su Director General sino que se busca a una persona que se relacione con cualquiera de sus empleados y el conjunto de la sociedad”.

La gestión de los conflictos, la capacidad de comunicación del directivo,el trabajo en red y la gestión de equipos son otras características que se buscan en el dirigente empresarial actual. Características laborales que la formación actual no cubre porque aunque resulte llamativo, dice Iñigo de la Serna “el 72% de las empresas reconocen que les es difícil o muy difícil encontrar el perfil de la persona que están buscando”.

Procesos de selección que él sabe bien no aplican los partidos políticos. “ En los partidos políticos priman otras cosas como el tiempo que llevas, la responsabilidad que has tenido, que destaques por tu comunicación aunque luego seas muy flojo en la gestión..Hay muchas personas que ahora mismo están en altos niveles de responsabilidad política que no pasarían no ya una criba de un head hunter sino un proceso de selección de recursos humanos de cualquier empresa del país”.