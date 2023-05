Inés Arrimadas en Cope: "Un puñado de votos a Ciudadanos puede cambiarlo todo en Cantabria, puede despertarla"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados Inés Arrimadas fue la invitada principal en el programa de "Herrera en Cope" en Cantabria de este jueves 4 de mayo. Cristina Jimeno y Jaime del Olmo entrevistaron a la diputada por Barcelona, que a principio de año dio paso a una nueva dirección en el partido naranja, encabezada por Patricia Guasp. Junto a Inés estuvo en la charla Félix Álvarez, candidato a la presidencia de Cantabria por Ciudadanos, en la que será su segunda intentona de ser clave en la composición del Gobierno Regional.

. Puedes escuchar la entrevista completa pinchando debajo de la fotografía .

Durante el encuentro en Cope Cantabria, y entre otros asuntos, Arrimadas destacó el valor que supondría para la región el depositar en las urnas la confianza suficiente como para ser decisivo en el futuro gobierno: "Un puñadito de votos a Ciudadanos en Cantabria lo puede cambiar todo... Puede hacer despertar a esta comunidad, pasar del pasado al futuro, más oportunidades para los jóvenes y conseguir cosas importantes para esta tierra".

LIBERTAD PARA PACTAR A FÉLIX ÁLVAREZ:

Inés quiso dejar claro que desde la Ejecutiva nacional no habrá directrices sobre con qué partido pactar para poder formar parte del gobierno: "Félix va a decidir qué pactos va a haber después. La única instrucción, que es más una convicción, es que los acuerdos van a ser sobre políticas, sobre medidas..., no a ver qué sillón se va a quedar cada uno, que es lo que estamos viendo toda la vida en Cantabria. Aquí el PP y el PSOE se están peleando para ver quién sigue siendo el apéndice del PRC. Eso ya está agotado... pones los debates del Parlamento de Cantabria y es como viajar en el tiempo, porque están hablando de lo mismo de hace 15 años. Las mismas promesas, ¿Y tú te lo sigues creyendo? A que no... Pues en política exijámosles a los políticos lo mismo que tú haces en tu vida, porque si a ti te hacen la misma promesa durante 15 años no te la crees más".

"Félix hace un ejercicio muy valiente, porque hay algunas cosas que se prometen y él dice 'eso es mentira, no es posible técnicamente...'. Ese ejercicio de honestidad, de no tomar por tontos a la gente, cuando yo no estaba en política lo agradecía mucho, ver que un político me respetaba intelectualmente".

LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO:

Félix aprovechó para señalar la mentira más grande que, según él, ha hecho el gobierno regional en esta legislatura: "El tren a Bilbao... Eso es mentira porque nadie va a gastar 3000 o 4000 millones de euros en hacer un tren que tarda 58 minutos en llegar de Santander a Bilbao; es decir, lo mismo que el coche. Un tren de alta velocidad se pone para ahorrar tiempo. Es mentira...".

"Nos están vendiendo lo de Europa, yo estoy convencido de que el consejo de ministros de transportes de la Unión Europea va a echar por tierra la enmienda que se aprobó en el Parlamento Europeo. Nadie se gasta ese dinero en hacer un tren que tarda lo mismo que un coche y 10 minutos menos que un autobús".