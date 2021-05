Enfado en los ayuntamientos cántabros situados en riesgo extremo: "La medida es desproporcionada"

El semaforo covid diseñado por Salud Pública para establecer el riesgo sanitario municipio a municipio ha generado los primeros desencuentros. Alcaldes de algunos de los cuatro ayuntamientos situados en nivel de riesgo extremo no entienden los criterios utilizados por Sanidad para hacer esta clasificación y consideran la medida "desproporcionada".

En Colindres, Santa María de Cayón, Liérganes y Marina de Cudeyo no solo no mejoran sus restricciones sanitarias como otros 92 municipos de Cantabria, sino que las van a tener que endurecer. Al pasar al nivel 4 de alerta sanitaria tendrán que reducir el aforo de sus terrazas del 75% al 50% y las mesas no podrán tener más de cuatro personas.

Además cerrarán los gimnasios y se limitaran otras activades deportivas, culturales y económicas.

En Santa María de Cayón Allí con 17 positivos localizados en dos brotes familiares, la hostelería volverá a ser la más castigada.

Su alcalde Francisco Viar lamenta que Salud Pública no les haya comunicado directamente esta situación y se hayan tenido que enterar por los medios de comunicación. La medida le parece desproporcionada.

"Sinceramente no entendemos por qué nos ponen en esta situación. Lo sanitario es lo primero pero hay que pensar también en la actividad economica. La medida me parece desproporcionada y ha llegado sin que nos den ningún tipo de explicación"

El alcalde de Colindres Javier Incera opina lo mismo. Se muestra sosprendido y molesto por lo ocurrido. No entiende como si el municipio estaba tan mal como para estar en un nivel 4, sanidad no se había puesto en contacto con ellos. Hay 9 casos a siete días y 16 a 14 por lo que no entiende la decisión.

Para Incera los nuevos criterios utilizados por la consejeria son altamente perjudiciales para los municipios de entre 5000 y 10.000 habitantes, por eso se pondrán en contacto con la federación de municipios para intentar que Sanidad los cambie. " Hemos decidido ponernos en contacto con la federación de municipios para que hable con sanidad y entiendan que esta medida habrá que mejorarla de cara a próximas semanas. Cualquier ayuntamiento de menos de 10.000 habitantes en que toda una familia de positivo, te acaba de meter en un nivel 4 y esto es imcomprensible" asegura.

El alcalde aunque muy descontento con la situación acatará las normas y ha querido hacer un llamamiento a sus vecinos para que también lo hagan.