"No hubiera pasado nada por distanciar más la infección por ómicron y la dosis de refuerzo"

La comunidad científica no se pone de acuerdo sobre si es un acierto o un error el haber acortado los plazos entre la infección por la variante ómicron del coronavirus y la tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna. El Presidente de la Sociedad Española de Inmunología y Director científico de IDIVAL, el Doctor Marcos López Hoyos es de los que piensa que no hubiera pasado nada por espaciar esos dos episodios entre tres y seis meses, dependiendo de las vacunas administradas.

López Hoyos no pone en duda la conveniencia de vacunarse con la dosis de refuerzo en caso de no haberse infectado y asegura que si no llega a ser por las vacunas, con el nivel actual de contagios, hospitales y centros de salud estarían saturados. Sería una catástrofe.