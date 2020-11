Hostelería recurrirá ante los tribunales las nuevas restricciones impuestas al sector

En Cantabria hay 6500 locales de hostelería y solo el 60 por ciento cuenta con algún tipo de terraza. El presidente de la asociación de hostelería , no entiende porque siempre son el sector más castigado cuando solo uno de cada 100 locales ha tenido algún caso de covid. Para Angel Cuevas es imposible hacer frente a todos los gastos en estas condiciones y pide al gobierno que les pague al menos el 50 por ciento de las pérdidas. Ante esta situación hosteleria ha decidido interponer un recurso ya que consideran que trata de un cierre encubierto de su actividad, fruto de una "improvisada y errática" actuación del PRC-PSOE.

"No nos cierran, pero no podemos trabajar", se ha quejado la asociación que engloba a estos profesionales, que pide ayudas no para cubrir beneficios, sino los "gastos reales", y que son superiores a "la paga" de 500 euros prevista por el Ejecutivo. Consideran estos cheques "una mala broma", pues "no dan para absolutamente nada", ya que ese montante equivale a las pérdidas diarias que afrontan unos 2.000 locales

La asociación han anunciado que la próxima semana trasladarán al Gobierno un plan de rescate que han elaborado para este sector y convocarán también una nueva manifestación, el miércoles 11 de noviembre a las once de la mañana en Santander, para "hacernos oír".

"Estamos hartos, hasta las narices, del constante ataque injustificado a nuestro sector, con contradicciones mayúsculas incluidas", se ha quejado Cuevas, para quien la hostelería es "el chivo expiatorio de la incapacidad de la administración para controlar las fiestas privadas, los botellones y hasta la propia pandemia". "Disparan contra nosotros".