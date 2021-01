Hostelería exigirá al Gobierno que les indemnice patrimonialmente por sus pérdidas

La asociación de hostelería de Cantabria exigirá al Gobierno regional que indemnice a los casi 7.000 negocios del sector por las pérdidas acumuladas en 2020 por culpa de las restricciones aprobadas en la región. Representantes de la patronal se han reunido con los grupos parlamentarios para pedir su colaboración y que les apoyen en esta iniciativa. Si no hay una respuesta positiva del ejecutivo acudirán a los tribunales con demandas judiciales individuales de cada negocio afectado.

"Las ayudas aprobadas hasta ahora no valen para nada", ha asegurado ángel Cuevas quien ha recordado que para toda la cadena turística hay 18 millones y "no sabemos cuanto va a llegar. Seguimos pidiendo el 1% del presupuestos regional y hasta ahora no nos ha llegado nada", sentencia.

Por esta razón han solicitado a los grupos parlamentarios que les ayuden. "Tenemos 25.000 trabajadores en temporada alta y necesitamos llegar vivos a l verano, si no cerrará parte del sector. No queremos atascar a la administración con una catarata de reclamaciones. Si en un mes no tenemos estas ayudas iremos a los tribunales" .

Mientras tanto siguen reclamando la apertura del interior de los locales al 50% y recuerdan que sus negocios suponen solo el 3% de los contagios. “ Que busquen donde está el otro 97% que hay cada día”, ha insistido Cuevas.

El objetivo de esta ultima iniciativa es que todo el sector pueda cubrir los gastos generales de cada negocio que siguen siendo importantes. Con lo que nos dan no cubrimos gastos y además llegamos tarde No vemos la luz y seguiremos peleando por los intereses de nuestro sector. Estamos en una situación desastrosa y neceistamos la ayuda del gobierno.