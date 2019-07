¡Histórico José Luis Peña! 2º en el "Rally Ruta de la Seda"

Las palabras se quedan cortas para describir sus proezas. Si con tan solo 4 años compitiendo ha sido capaz de ser el mejor debutante en coches en el Rally Dakar 2018, Campeón del Mundo Cross Country UTV 2018 y subcampeón de España 2017, ahora, José Luis Peña no solo ha sido el primer cántabro en afrontar el Silk Way Rally, sino que lo ha concluido con una brillante medalla de plata.

Más de 5.000 kilómetros después de tomar la salida en Itrusk (Rusia), cruzar de norte a sur todo Mongolia, coronar infinidad de dunas, atravesar el fesh-fesh, ríos, arena y terrenos rotos, de dejar atrás los peligros del imponente Desierto del Gobi y llegar a la meta final en la localidad china de Dunhuang, Peña y Tornabell, los únicos españoles que disputaban la Ruta de la Seda en coche este año, una de las pruebas automovilísticas más exigentes del planeta, concluyeron en 2ª posición en 'buggys' (categoría T3) y en la 23ª plaza en la clasificación general scratch.

“Ha sido una carrera muy bonita, hemos disfrutado mucho. También hemos tenido algún pequeño percance y algún sustillo pero ha merecido la pena, sobre todo por disfrutar de Rusia, Mongolia y China, ha sido una carrera maravillosa”, así resumía José Luis Peña su primera participación en el Silk Way Rally, instantes después de cruzar la línea de meta y escribir su nombre, una vez más, con letras de oro en la historia del automovilismo cántabro y español. En un choque de manos con su copiloto, amigo y parte fundamental del éxito conseguido, Rafael Tornabell, se emplazaba “hasta la siguiente” hazaña de la pareja de Sport Portio.

La décima y última etapa constó de un enlace inicial de 96 kilómetros, una súper especial de 255 kilómetros y para concluir la Ruta de la Seda, un enlace final de 205 kilómetros, desarrollada entre la localidad china de Yiayuguan y el municipio de Dunhuang. El piloto cántabro afirmaba que “ha sido una etapa muy rápida hasta el refueling (repostaje) del kilómetros 130, donde decidimos cambiar la correa del variador porque patinaba”, aseguraba el piloto cántabro que luchaba por el segundo puesto con el ruso Smotev, al que llegó a aventajar en 15 minutos.

La segunda parte de la etapa, sin embargo, la recordaba con mayor tranquilidad: “Smotev salía 8 minutos antes que nosotros y al llegar al refueling ya no le hemos visto. Con esa tranquilidad, afrontamos la segunda parte de la especial en un terreno muy sinuoso, con mucho 'fesh-fesh', muy roto donde hemos rodado muy rápido y hemos recuperado 11 minutos para mantener la segunda posición”.

Visiblemente satisfecho por el resultado obtenido, el piloto integrado en el equipo francés Xtreme Plus afirmaba estar “muy contentos porque hemos ido a muy buen ritmo durante toda la prueba y hemos plantado cara y hemos conseguido un gran resultado”. Asimismo, como en cada aventura que emprenden Peña y Tornabell, agradecen el apoyo que reciben por parte de sus patrocinadores y colaboradores: “Queremos agradecer su ayuda a Balby, Claudio y Pilar, nuestra asistencia personal en carrera, porque sin ellos no podríamos haber logrado todo lo que hemos conseguido; también a nuestro mecánicos de Xtreme Plus, que han trabajado duro para que el coche pudiera salir tras cada etapa - y por supuesto a nuestro patrocinadores y colaboradores por enviarnos su apoyo: Construcciones Portio, Gobierno de Cantabria - Consejería de Deporte, Cronje, Bafimar, Xtreme Plus, Polaris, Gass Racing, Sobaos Serafina, Viajes Sanander, Carpintería Cesáreo Ruiz, Miguel Ángel Palenzuela electricidad, Fontanería Rugar, Pinturas Urrutia, Casa Cayo y Servifrío".