Historia de un retrato: Conoce cómo se orquestó la sorpresa de Indalecio Sobrino al obispo de Santander

Con motivo de la presentación de la finalización de las obras de la casa capitular, que albergará a partir de ahora el Archivo Histórico Catedralicio y Diocesano, al término del evento se llevó a cabo un emotivo acto de reconocimiento y cariño a la labor desarrollada por el obispo de Santander Don Manuel Sánchez Monge. Y se hizo gracias a la colaboración de uno de los artistas más importantes y reconocidos de la región, Indalecio Sobrino. El pintor le regaló un retrato suyo, obsequio que se guardó como oro en paño, un secreto para sorprender a Don Manuel.

En la tarima de la futura capilla le acompañaron el Deán del Cabildo Catedral, Don José Vicente Pérez Ortiz, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el secretario del obispo Alejandro Benavente, y el propio Indalecio, que ayudó a Don Manuel a retirar la lona que cubría el cuadro.





REACCIÓN DE DON MANUEL SÁNCHEZ MONGE :

Como no podía ser de otra manera, Don Manuel recibió la agradable sorpresa con emoción, tal y como reconoció este jueves en Cope Cantabria: "Le agradezco mucho a Indalecio este detalle tan precioso, por la amistad que nos une tanto a él como a su esposa; yo no estaba al tanto, así que no sabía a qué bajaba allí... Me preguntó Gema (Igual, alcaldesa de Santander) que qué era eso cubierto con un paño, y le dije que sería algo para colgar en la futura capilla".

El obispo reconoce el trabajo de Sobrino y su brillantez para plasmar su esencia: "No es una fotografía, es un retrato maravilloso. Ha expresado lo que ha captado en mi personalidad, en mi modo se ser y de vivir; algunos rasgos característicos que ha trasladado al lienzo... Me ha encantado". "Eran una fotos que me hizo hace ya un tiempo, y no pensaba para nada que me iba a regalar un cuadro teniendo en cuenta su categoría como pintor. Además, nunca he posado para Indalecio con ropa de obispo... Pensé que eran unas fotos que me hacía, pero sin más".

El retrato presidirá el salón de actos de la casa capitular que llevará el nombre del actual obispo de Santander. Don Manuel bromea jocoso con este hecho: "Ya cuando esté jubilado y pase un tiempecito, lo quitaremos de allí para que el futuro obispo no me tenga que tener constantemente en sus ojos... (risas)".

INDALECIO CUENTA CÓMO SE PREPARÓ TODO :

Por su parte, Indalecio Sobrino también quiso atender a Cope Cantabria para explicar cómo se pergeñó todo para que Don Manuel no estuviera al tanto del regalo: "con motivo de la exposición que voy a hacer de los monjes trapenses en esa sala en un futuro, contactamos con Don Manuel y Alejandro (Benavente, secretario del obispo), que es el espíritu y el alma de toda esa obra... y surgió la idea de hacerle el retrato porque la sala iba a llevar su nombre. Pero tenía que ser una sorpresa, por lo que hicimos una confabulación para que tuviera que posar en casa sin que se diera cuenta”.

¿Cómo se orquestó el engaño? Indalecio apunta que un factor determinante fue aprovecharse de la amistad que les une a ambos: “Como había venido a comer a casa alguna vez, cuando hablamos de lo de la exposición que tenía en mente le dije de hacerle unas fotos, un vídeo... el problema es que no llevaba el fajín y la ropa que luego aparece en el cuadro; eso sí hubo que inventarlo un poco (risas). Puse una cámara de vídeo, me senté en un lugar donde pudiera captar la conversación, los movimientos, los gestos... lo necesario para hacer un retrato. Porque partiendo de una foto, partes de algo inanimado que no te conduce a ningún sitio”.

Sobrino profundiza sobre la técnica empleada para dar vida a ese retrato: “A mí no me gusta pintar basándome en una fotografía, porque es una cosa estática, donde lo que tú tienes que hacer es prácticamente copiar, no tienes otra alternativa. Pero si tienes un vídeo de una persona hablando, adquieres muchas expresiones continuadas, posturas, la cabeza... la ves viva, y a partir de ahí puedes pintar y trabajar sin necesidad de estar presente todo el rato”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

SORPRESA Y AGRADECIMIENTO :

Indalecio, tras descubrir la lona que cubría el cuadro, describe la reacción que tuvo Don Manuel con él: “Me dijo después de la entrega que, como al principio veía la lona tapando el cuadro, pensó que era para algo relacionado con la temática religiosa que luego iba a figurar en la capilla. Era la idea que tuvo, pero al verme en la tarima a su lado antes de retirar la lona, sí que pensó que estaría involucrado, pero seguro que no pensó que era su retrato”.

“Luego, pasadas unas horas, vino a mi casa a darme las gracias. Estaba realmente encantado con el retrato, le hizo mucha ilusión. Pero la satisfacción fue para mí. El detalle casi lo tuvieron conmigo encargándomelo. Don Manuel es una persona que se hace querer, y lo que pintas ahí son cosas muy positivas, por lo que es mucho más satisfactorio”.