"Hablamos de educación obligatoria y gratuita; si yo pago 5 euros por los libros no se cumple la Constitución"

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAPA) de Cantabria ha exigido a la Consejería de Educación que el posible cambio de libros de texto derivado de la modificación del currículo por la implantación de la LOMLOE no repercuta en la economía de las familias.

De momento no es oficial, pero la federación quiere anticiparse y hacer ver a la consejería que las familias no deberían aceptar sin más el pago de un hipotético cambio de libros. En una charla con Cope Cantabria, Chema Pérez, presidente de FAPA Cantabria, dejó muy clara su postura y la del resto de padres de alumnos: "Estamos hablando de educación obligatoria y gratuita. Ya las familias estamos asumiendo situaciones desde hace muchos años que no deberíamos asumir. O sea, que yo pague 5 euros entiendo que ya se salta la legalidad; no soy yo quien debería pagar esos libros porque no se está cumpliendo la gratuidad que establece la Constitución...”

“La preocupación viene porque las familias van a tener que hacer un desembolso importante de dinero si finalmente se cambian los libros de texto para el próximo curso escolar. La situación económica ya es muy grave como para tener que hacer otro sacrificio en este sentido”.

“Por cada hijo sí te puedes encontrar casos de gastarte unos 100 euros de media por cada curso en libros, aunque en otros centros son gratuitos, o contribuyen con una pequeña ayuda de 20 euros, o cosas así... También hay municipios que realizan ayudas a las familias, y otros en los que esto no existe”.

BANCOS DE LIBROS:

Por otro lado, la federación considera necesario revisar, actualizar y reactivar el funcionamiento de los bancos de recursos y su normativa. FAPA reconoce el "gran avance" que supuso su puesta en marcha en el curso 2016-2017, impulsado por el Consejo Escolar de Cantabria, pero opina que, desde entonces, su funcionamiento "apenas ha evolucionado".

En este sentido, las familias consideran que aspectos como la situación vivida durante la pandemia hacen necesario iniciar una reflexión sobre el uso y la gestión de los recursos educativos. También inciden en el aspecto económico, ya que la partida destinada a este concepto dentro de los Presupuestos de Cantabria "apenas se ha visto incrementada en estos siete años", y el objetivo de la gratuidad "está lejos de producirse".