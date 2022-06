Guillermo Blanco, sobre abatir lobos en la región: "Espero que el Ministerio no ponga más palos en las ruedas"

El Gobierno de Cantabria ha publicado este miércoles, en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la comunidad autónoma, las resoluciones por las que se autoriza el control del lobo en tres zonas de la región, que comprenden los municipios de Polaciones, Tudanca, la Hermandad de Campoo de Suso, Ruente, Cabuérniga, Los Tojos y en la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga.

De esta forma se materializa el anuncio hecho este martes 14 de junio, por el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, que adelantó que el Ejecutivo iba a autorizar la caza controlada de un máximo de diez lobos en estas zonas de la comunidad autónoma, áreas que, según dijo habían sufrido 241 ataques de lobo a ganado entre septiembre de 2021 y abril de 2022.

Blanco analizó al detalle esta resolución en una charla que mantuvo con Cristina Jimeno y Jaime del Olmo en "Herrera en Cope" este miércoles 15 de junio.

. ¿Por qué se actúa en estas 3 zonas y no en otras afectadas?

“Estas tres comarcas son las primeras resoluciones, pero se está trabajando en todos los territorios donde está habiendo ataques recurrentes y de importancia. Este marco que se acaba de publicar en el BOC va a amparar las actuaciones en las comarcas donde actuaremos. Pero para poner a la gente en antecedentes, en los últimos 5 meses en Campoo de Suso ha habido 102 ataques de lobo, en 44 explotaciones ganaderas, 108 cabezas de ganado han muerto, 65 de bovino, 38 de equino, 4 de ovino y 1 de caprino... esa es la intensidad que ha habido en ese municipio de Cantabria”.

. ¿Cómo se esquiva la LESPRE?

“El Ministerio de Transición Ecológica ha recibido ya las resoluciones. Antes nos daba largas o nos hacía esperar varios meses; pero es que cuando tenemos que actuar es ahora. Hay 200.000 cabezas de ganado en Cantabria y no podemos esperar a que esas resoluciones tarden. Necesitamos frenar al lobo en estos lugares para que pueda haber convivencia, como la había habido mientras que el Plan de Gestión estuvo en vigor en su totalidad”.





. ¿Cree que el Ministerio lo aceptará o planteará batalla?

“Yo lo que pretendo es que lo acepten. Los servicios jurídicos de esta administración han confirmado nuestra competencia, como en su momento trasladó el propio Ministerio; lo que no nos dijeron es cómo hacerlo. Espero que la Administración del Estado no ponga más palos en las ruedas; el control poblacional del lobo es un hecho necesario, más allá de las medidas de prevención que se puedan hacer. En los últimos 20 años las manadas de lobos se han multiplicado por 4, y hace necesario un control y decirle al lobo dónde puede cazar y dónde no”.

. ¿Cuál será el procedimiento de actuación?

“En los próximos días se procederá a valorar cuál es la situación, y después los funcionarios que ejecutarán la acción tendrán que estar de media 10 noches para abatir a uno solo de los ejemplares de lobo; tiene que ser abatido por especialistas, no todos los agentes del medio natural pueden hacerlo. Es un trabajo arduo y en los próximos días comenzará el operativo”.





. El diputado de VOX Cristóbal Palacio pide que sean más lobos los que se puedan abatir...

“Que me diga cuántos... ¿Él es técnico? Yo cuento con trabajadores de campo que saben lo que ocurre; cuento con el auxilio de los ayuntamientos, y permítame... yo soy el consejero de toda esa gente y el señor Cristóbal entenderá de esto quizá un poco menos que yo. Además, no son 10 lobos, son 2 en una zona concreta, 4 en otro, 4 en otro... y extenderemos a otras zonas en donde ya estamos trabajando y que se sumarán en los próximos días. Es una “cirugía territorial”, es la única forma que podemos afrontar esta situación para que el día de mañana, cuando haya recursos por parte de los grupos ecologistas, los tribunales no nos tumben estas decisiones.

“El diputado lo que debería hacer es agradecer que estemos empujando en este tema, sumarse y arrimar el hombro. Se lo he pedido a las fuerzas políticas el lunes pasado, y a este mismo diputado le pedí ayuda y comprensión, pero veo que todo van a ser pegas”.