Guillermo Blanco: "Los datos sobre los ataques del lobo que dio el diputado del PSOE García-Oliva son falsos"

El Consejero de Desarrrollo Rural Guillermo Blanco ha asegurado que los datos dados por el diputado socialista Javier García-Oliva en el Parlamento sobre la reducción de los daños del lobo este año en Cantabria "son falsos" y ha confirmado que en 2022 ha habido más ataques y que se seguirán incrementando en el futuro si no se toman medidas.

Cantabria ha registrado en los cuatro primeros meses de este año, entre el 1 de enero y el 30 de abril, 367 ataques de lobo frente a los 302 del mismo periodo del año anterior y 554 reses muertas por ellos frente a las 537 en 2021.

"Este año están habiendo más ataques y si no se hace nada habrá más el próximo", ha recalcado Blanco, desmintiendo así la información dada por el diputado de su socio de Gobierno.

La intervención de Javier García-Oliva se produjo el pasado lunes en el Parlamento regional, durante la sesión en la que todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, pidieron la destitución de la ministra para la Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera.

García-Oliva aseguró que había "datos" que indicaban que desde la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) los daños producidos por estos animales se habían reducido un 40% en Asturias y un 45% en Cantabria.

Blanco ha contestado a García-Oliva y le ha preguntado de dónde ha sacado esos datos, porque, según ha dicho, "no son ciertos" y esas estadísticas "las maneja la administración", y el consejero ha afirmado no tener constancia de que se las haya pedido.

"Este año están habiendo más ataques y si no se hace nada habrá más el próximo", ha añadido Blanco, quien hecho hincapié en que él no conoce los datos de Asturias, pero los de Cantabria, ha reiterado, "no son ciertos".

Caza de 10 ejemplares

El consejero ha hecho estas afirmaciones tras ser preguntado por la prensa por el inicio de las actuaciones de control de 10 lobos en tres zonas de Cantabria, que el Gobierno de Cantabria autorizó el pasado 14 de junio.

Al respecto, Blanco ha explicado que en estos momentos se encuentran respondiendo a los requerimientos de la Fiscalía tras la denuncia planteada por la organización medioambiental WWF España.

"Sabemos que van a llegar más denuncias y por eso queremos hacer las contestaciones a todas, lo primero los recursos de alzada y después, con posterioridad, los recursos que haya ante los tribunales", ha destacado el consejero.