La Guardia Civil investiga a dos hombres, por un supuesto delito de falsificación de moneda

La Guardia Civil investiga a dos hombres 33 y 31 años de edad por pagar, presuntamente, con un billete falso, a sabiendas de que lo era.

La Guardia Civil de Santa María de Cayón, recibió el pasado mes de julio una denuncia, de una camarera de un bar de Sarón, que recibió un billete falso, como pago por unas consumiciones.

La mujer manifestó, que al entregarles la cuenta, recibió como pago un billete de 20 euros, al que en el momento no le prestó atención, ya que tenía mucho trabajo y no se detuvo a comprobarlo. Al darles el cambio, los hombres salieron apresuradamente del establecimiento.

Instantes después se percató de que el billete que le habían entregado era falso y decidió interponer denuncia ante las autoridades competentes. Los agentes del Puesto de Santa María de Cayón comenzaron las investigaciones dando como resultado a la identificación de dos hombre, como presuntos autores de un delito de falsificación de moneda.

Billete de “PROP COPY”

Estos billetes se pueden adquirir legalmente en Internet, son billetes destinados para usarlos en películas o para jugar, pero su uso no está legalizado para realizar pagos o transacciones.

Aunque estos billetes son muy similares en aspecto y tamaño al dinero real, se puede hacer una serie de comprobaciones para detectar que son falsos, ya que viene indicado en los propios billetes.

En este billete en concreto vemos en el reverso, la palabra “PROP COPY”, que quiere decir copia de atrezzo.

En otros billetes de estas características también aparecen los siguientes elementos para poder identificarlos:

-En un lateral aparece escrito en inglés “THIS IS NOT LEGAL. IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS”. Esta inscripción nos indica que no es un billete legal.

-Debajo de la Bandera de Europa aparece una firma que pone “MOVIE MONEY”.

-La palabra “EYPO” se ha sustituido por la palabra “PROP”.

Se sospecha que se han podido distribuir más billetes de este tipo, por ello se recomienda la verificación del papel moneda que se recibe y se solicita a las personas que lo detecten, que lo pongan en conocimiento de las autoridades y formulen denuncia para así poder hallar a los presuntos culpables.