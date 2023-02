Gochicoa: “Lo más cómodo para mí es irme pero no voy a dejar este marrón a nadie. No sería responsable"

El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ha reiterado que no va a dimitir y que "no sería responsable" irse en estos momentos y que sean otras personas las que asuman su responsabilidad en la consejería. "Yo no tengo ningún problema en hacerme a un lado, sería más cómodo, pero en este momento marcharme y dejar este marrón a otro no es lo más responsable”, ha asegurado en una entrevista en Cope Cantabria.

Además ha confirmado que en cuanto puedan y tengan toda la documentación del caso, el Gobierno se personará como acusación particular. "Nos vamos a personar como perjudicados en las próximas horas. De momento no podemos tener acceso al expediente ni podemos ejercer ninguna acción jurídica pero lo haremos", ha reiterado.

Gochicoa ha reconocido la "decepción tremenda" que tienen en su departamento "con una sola persona", que ha actuado solo con el interés de incrementar su patrimonio. "Hay otros compañeros muy dolidos y llenos de impotencia, gente muy trabajadora que se ve manchada y desprestigiada por un garbanzo negro".

Controles públicos

El auto del juzgado ha puesto de manifiesto que el funcionario detenido llevaba años adjudicando contratos a dedo a varias empresas. Por eso llama la atención la falta de control en la consejería. Sobre este asunto, Gochicoa ha asegurado que la actual legislación de contratos hace que el director general de ese departamento tenga menos control que sus funcionarios que hace unos años.

"Cada vez está peor visto que un responsable político se meta. Todo está en manos de funcionarios, y el que tiene más poder es el responsable técnico. Esta persona era la responsable de estos contratos, su compañero ha tenido problemas de salud, y ha estado haciendo las cosas con bastantes atribuciones porque era el principal encargado. Ha tenido muchos contratos de conservación que él adjudicaba y nadie ha visto nada raro", ha insistido

"Lo increíble es que la gente de las empresas del sector no nos hubiesen realizado alguna denuncia verbal", ha terminado Gochicoa que ha dejado claro que no abandonará su cargo y agradece el apoyo del Presidente Regional.