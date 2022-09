El Gobierno de Cantabria estudiará bajar los impuestos a las rentas más bajas

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que el Ejecutivo "valorará incidir en algún tipo de impuesto" en las rentas más bajas, aunque ha subrayado que le parece "lamentable" la "pugna" política por bajar los tributos.



Aunque no ha aclarado en qué tipo de impuesto se produciría esa bajada, ha apuntado que se estudiarán bajadas para "determinadas familias" de rentas más bajas y sería una medida "paliativa".



Así se ha expresado el presidente cántabro durante su participación en el Foro Económico del Diario Montañés este miércoles en Santander, donde ha impartido una conferencia sobre el futuro de Cantabria.



Revilla ha apostado por una unidad impositiva en el conjunto de España, ya que, según ha defendido, a Cantabria le cuestan más los servicios que a comunidades como Madrid, por la dispersión de la población.



"No todos somos iguales", ha señalado el presidente cántabro, quien ha incidido en que en Madrid se "pueden permitir quitar impuestos" porque tienen muchas empresas.



Por ello, ha señalado si se producen rebajas impositivas en la región se podrían "dejar de atender cosas" y ha considerado que la bajada de impuestos supone la "creación de paraísos fiscales" y "dumping fiscal", aunque ha reconocido que Cantabria no puede "quedarse colgada".



"No nos vamos a quedar al margen de esta pugna, que me parece lamentable", ha insistido Revilla.



Presupuesto de industria



Durante su intervención en el Foro Económico, Revilla ha señalado que el presupuesto para 2023 será "expansivo" y ha avanzado que el área de Industria tendrá la mayor dotación "de la historia".



Y de cara a los Presupuestos Generales del Estado, ha confiado en que haya partidas para financiar La Pasiega, el MUPAC, la consignación de la deuda de Valdecilla o inversiones en infraestructuras de la región.



Respecto a los problemas de la industria cántabra con los elevados precios de la energía, ha rechazado que con ayudas se vaya a "resolver" el problema y ha apuntado a que su situación se tiene que solucionar "en origen", para que los precios bajen.



Y, de cara al año próximo, el presidente cántabro ha augurado una recesión en España pero solo en el primer trimestre y ha rechazado que los efectos de la guerra vayan a tener un gran impacto para su partido, el PRC, en las próximas elecciones.