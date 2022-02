Gobierno y autónomos negocian un nuevo sistema de cotizaciones que beneficiaría a 1 de cada 3 en Cantabria

Gobierno y asociaciones de autónomos están negociando un nuevo sistema de cotizaciones que busca restablecer la “justicia contributiva”. En palabras del Presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos, Eduardo Abad, “ quien obtenga mayores rendimientos por su trabajo tendrá que hacer un esfuerzo contributivo mayor”.

El actual sistema, ha asegurado Abad es injusto cuando no vergonzante. No puede ser que un trabajador autónomo con un pequeño negocio en el rural, y cuyos ingresos no superen los 12.000€, haga el mismo esfuerzo contributivo que un notario con despacho en en centro de Santander, ha puesto como ejemplo.

La propuesta que los autónomos han presentado al Gobierno recoge entre otras medidas una rebaja de 80€ en la cuota para aquellos trabajadores que ingresen menos del salario mínimo interprofesional y una cuota de 180 euros para aquellos que no lleguen a los 900€ al mes.

El sistema propuesto contempla la posibilidad de que los autónomos puedan cambiar de tramo de cotización hasta en seis ocasiones al año y además se puedan corregir los excesos o defectos de cotización de forma automática. “Si un autónomo cotiza por el tramo 5 y sus ingresos corresponden al tramo 7, el propio sistema le pedirá que complete sus ingresos. De la misma manera, si un trabajador cotiza por el tramo 8 pero sus ingresos no llegan a los correspondientes al seis, será el sistema el que automáticamente le devuelva lo ingresado de más” ha explicado Eduardo Abad.

La propuesta presentada al Gobierno también inclute una reforma fiscal para que, entre otras cosas, los autónomos puedan deducirse los gastos de manutención que estén relacionados con el desempeño de su trabajo.

Otra de las reclamaciones que incluye la propuesta es que los trabajadores autónomos mayores de 52 años puedan acogerse a los subsidios que ahora se recogen para esta franja de trabajadores que, por cualquier, circunstancia se quedan sin ingresos.

El nuevo sistema de cotizaciones tendrá que estar en vigor en 2023.

PERFIL DE LOS AUTONOMOS EN CANTABRIA

En Cantabria hay 41.742 trabajadores autónomos. El 83% cotiza por la base mínima. De aprobarse esta reforma, 1 de cada 3 resultarían beneficiados.

Por sectores, el 68% trabaja en el sector servicios, el 14% en la construcción, el 13% en la agricultura y un 4% en la industria de transformación.

Por edad, el 41% es mayor de 55 años y más de 60% de los autónomos de la región lo son desde hace más de 5 años.