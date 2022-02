Gema Igual:"Que los santanderinos estén tranquilos; no solo no subimos impuestos sino que los estamos bajando"

La alcaldesa de Santander ha pasado por los micrófonos de la Cadena Cope para hablar de los temás de más actualidad que rodean ahora al consistorio. Más de media hora de entrevista en la que Gema Igual ha hablado de los fondos europeos; de la enmienda a la totalidad que Vox ha presentado a sus presupuestos; de la pérdida de dinero que perderán en recaudación por el cambio en la plusvalia o de los rifirafes continuos con su socio de gobierno Ciudadanos.

Enmienda a la totalidad

La formación Vox ha presentado este miércoles una enmienda a la totalidad a los presupuestos del consistorio que este año ascienden a 227 millones de euros, la mayor cantidad de la historia de la ciudad. Una decisión que aunque la alcaldesa no ha querido valorar tiene claro que se debe a dos razones, "Es algo que puede seguir un patrón a nivel nacional, que ya lo hemos visto en otras ciudades , o es símbolo de desinterés".

A Gema Igual le encantaria que todos los partidos tuviesen altura de miras y pensasen en su ciudad. SIn embargo también tiene claro que a poco más de un año de las elecciones cree que ya los partidos están jugando sus cartas.

Fondos Europeos

Ante la pérdida de más de 600.000 euros a los que se enfrenta el ayuntamiento, Gema Igual ha explicado que de momento no hay ninguna prueba de que la concejalia de innovación haya enviado el proyecto al Ministerio para recibir esos fondos. "He llamado alcaldes de otras ciudades. Me he ido a Madrid a tener una reunión porque es un dinero asignado al ayuntamiento de Santander. pero no hay pruebas".

Sin embargo Gema Igual asegura que no da nada por perdido y que llevará a cabo todas las medidas necesarias para intentar no perder ese dinero. También ha explicado que el ayuntamiento ha solicitado 28 millones de fondos europeos de seis concejalias.

Pacto con Ciudadanos

En cuanto al pacto con la formación naranja, Igual se muestra tranquila. " Parte de mi trabajo es salvar dificultades y el pacto con Ciudadanos hay veces que genera alguna dificultad pero se salvan"

La alcladesa tiene claro que no va a trasladar a los ciudadanos ningún problema y también tiene claro que ningún proyecto de la ciudad está comprometido por nada. "Si hubiese gobernado sola el ritmo hubiese sido otro, pero no veo comprometido ningún proyecto para la ciudad"

Otros asuntos

La ampliación del carril bici y de la zona Ola en la ciudad; el buen funcionamiento del servicio de basuras con la nueva concesionaria y la ampliación de los aparcamientos de motos, han sido otros de los temas tratados por Gema Igual

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Escucha la entrevista entera con la alcaldesa pinchando en este enlace: https://www.cope.es/emisoras/cantabria/cantabria-provincia/santander/audios/entrevista-cope-cantabria-alcaldesa-santander-gema-igual-20220216_1795561