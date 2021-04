Gema Igual a la espera del resultado del PCR

La alcaldesa de Santander ya se ha hecho la prueba PCR para confirmar si está contagiada de coronavirus después de haber estado en contacto estrecho con un positivo en los últimos días.

Gema Igual se encuentra confinada y en cuarentena desde este lunes como establece el protocolo covid. Ayer mismo recibió la llamada de los rastreadores confirmando que había estado en contacto con un positivo y que tenía que permanecer aislada a la espera de conocer los resultados del test.

La propia Igual ha colgado este martes un vídeo en sus redes sociales nada más terminar de hacerse la prueba.

����Acabo de hacerme la prueba PCR y ahora me voy a casa a esperar los resultados.

Me encuentro perfectamente y no tengo ningún síntoma.

Muchísimas gracias a todas las personas que estáis preocupadas por mí.

Ya os voy informando. pic.twitter.com/k1Y5vuXMoV