La fuerza del destino de Abraham Minero

Abraham Minero ha abierto la ronda de presentaciones de fichajes del Racing este verano. El defensa de 33 años, que en su trayectoria deportiva ha defendido, por ejemplo, los colores del Barcelona B, Zaragoza, Eibar o Levante, jugará en El Sardinero dos temporadas y se ha mostrado feliz por la confianza depositada en él por Chuti Molina, en una incorporación marcada por una coincidencia premonitoria: “Cuando se pusieron en contacto conmigo estaba precisamente en La Magdalena, pasando unos días en Santander. Son las cosas del destino; rápidamente concertamos una cita y tenía claro desde ese momento que quería venir al Racing, a pesar de las otras ofertas que tenía encima de la mesa. Vengo a sumar, con muchísima ilusión; puede que tenga experiencia, pero lo que me mueve es la ilusión. Estoy preparado para este nuevo reto”.

El ex del Nástic tiene claro que llega a un club histórico, fundador de la Liga y con amplia experiencia en Primera División, pero “al final el fútbol es el presente, no hay que hablar mucho de la historia. El día a día en los entrenamientos nos va a marcar el camino...”. En cuanto a su estilo de juego, Abraham apunta que se considera un “lateral que me gusta aportar por delante, ofensivo, con profundidad para poder enviar centros, pero teniendo muy claro que en esta categoría se crece desde atrás. Mi ilusión es mejorar”.

Cuestionado por la clave para lograr la salvación en Segunda División, Minero respondió con mucha seguridad: “Es fácil, el día a día y tener claro que nos marcamos el objetivo de la permanencia. Hay que sumar cuanto antes los 50 ó 52 puntos necesarios para lograrlo. El club tiene inercia de crecimiento y estoy seguro de que lo vamos a conseguir”.