Francisco Martín: “Cada vez detectamos más polizones en el puerto y cada vez están más organizados”

Entre 20 y 25 personas siguen intentando entrar cada noche al puerto de Santander para tratar de llegar de forma ilegal al Reino Unido escondidos en el ferry. La inversión en material como cámaras térmicas o drones, reforzar la altura de la valla de acceso o la ampliación del personal de vigilancia no han frenado a las mafias que trabajan aquí.

El presidente del Puerto Francisco Martín reconoce que aunque ha mejorado el control también ha crecido el número de saltos. “Detectamos a todos los que saltan, cada noche unos 25 intentos y llevamos un mes sin que las autoridades británicas nos digan que alguno lo ha conseguido pero ellos lo siguen intentando".

En los últimos años se han destinado casi tres millones de euros para mejorar las medidas de protección pero eso no ha restado actividad a los polizones. “Esta noche 3 personas escondidas en un vehículo han pedido ayuda y un día vamos a tener un disgusto serio si a alguien no se le detecta en una zona mal ventilada”, ha asegurado Martín que también ha detectado además cambios de conducta.

“Siempre son personas que no generan enfrentamiento, salen de forma voluntaria cuando se les detecta pero cada vez están más organizados. Solo esta noche hemos detectado a varios grupos intentando saltar de forma simultanea en distintos puntos del puerto. Afortunadamente tanto los agentes y los vigilantes privados que hemos contratado y todos los sistemas de detección permiten que sigamos localizándoles con cierta facilidad”.

Cambios legislativos

La falta de sanciones duras contra estos ciudadanos que son localizados saltando al puerto de forma irregular hace que no desistan de estas prácticas. Por eso Martín creer que es necesario que haya cambios legislativos. “Vamos a intentar reunirnos con el Ministerio del Interior. No bajan los intentos y hay que aplicar medidas más duras. Que alguien lo intente de forma reiterada con un visado de turista y no se le puede retirar el visado no tiene sentido. Lo lógico es que cuando alguien hace algo ilegal pierda el visado y pueda ser expulsado del país”.

En estos momentos existe “total impunidad” lo que genera “una gran frustración” de los agentes que ven que su labor no sirve para nada y ademas no baja el ánimo para seguir intentándolo.

Récord de actividad

El puerto ha batido hasta septiembre el récord de mercancías de la historia y seguirán creciendo” cuando estén terminadas todas las obras que tenemos en marcha”. Además ya se ha recuperado en las últimas semanas el trafico de pasajeros que había antes de la pandemia.