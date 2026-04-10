La Fiesta de los Limones Solidarios de Novales se convierte en Fiesta de Interés Turístico Regional

La Fiesta de los Limones Solidarios de Novales, en Alfoz de Lloredo, ha recibido un reconocimiento muy esperado: la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional. Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Enrique Bretones, en una entrevista en el programa 'Herrera en COPE CANTABRIA'. Este galardón llega después de 13 años de trayectoria y un crecimiento exponencial, pasando de recaudar 8.000 euros en sus inicios a casi 37.000 euros en su última edición.

Un galardón esperado con la vista en el nacional

El alcalde ha explicado que recibió la noticia hace dos semanas por parte del consejero del ramo, Luis. Bretones ha expresado su enorme satisfacción: “Encantados, porque mira que han pasado años que llevamos haciendo los limones solidarios, y mira que lo hemos solicitado a distintos gobiernos atrás, y nunca nos han hecho caso”. Ha agradecido al actual Gobierno de Cantabria y a su presidenta la concesión de un galardón que, según ha afirmado, se otorga “con mucho rigor”.

Que se preparen, porque vamos a ir a por la fiesta de interés turístico nacional, rápidamente" Enrique Bretones Palencia Alcalde de Alfoz de Lloredo

Con la vista ya en el futuro, el alcalde no ha dudado en lanzar el siguiente reto. "Que se preparen, porque vamos a ir a por la fiesta de interés turístico nacional, rápidamente", ha asegurado con convicción, dejando claro que este reconocimiento es solo un paso más en la trayectoria ascendente del evento, que aspira a ser también internacional.

Impacto social y económico: más allá de la fiesta

La recaudación, que en la última edición alcanzó los 36.500 euros en una sola tarde, se traduce en proyectos concretos que cambian vidas. Bretones ha detallado que los fondos han permitido tener a “una persona fija trabajando en el ropero solidario”, además de contratar a otras cuatro personas durante seis meses. También se han adquirido camas articuladas y colchones antiampollas para personas dependientes, ofreciendo una solución rápida mientras llegan las ayudas oficiales.

El proyecto más reciente es la transformación de un prado “lleno de bardas y de eucaliptales” cedido por la junta vecinal en una nueva plantación de limones. Esta iniciativa no solo generará empleo, sino que tendrá un componente formativo para “enseñar a las nuevas generaciones del municipio a podar los limoneros, a echar productos ecológicos para combatir las plagas, a hacer injertos...”, ha explicado Bretones.

La ayuda solidaria se ha diversificado más allá de la creación de empleo, que fue la prioridad cuando la comarca de Besaya sufría un 25% de paro. Ahora se destinan fondos a becas de comedor o ayudas para calefacción, y se colabora con la asociación contra el cáncer de Sandra Ibarra. También se apoya la investigación infantil a través del proyecto de los 'hilos amarillos' con la empresa ASPLA.

Embajadores de lujo y el secreto del éxito

El éxito de la fiesta reside también en su capacidad para atraer a embajadores solidarios de primer nivel. El alcalde ha mencionado a figuras como Fernando Romay, Roberto Brasero, Sandra Golpe, Poti, Juan Ramón Lucas, Leo Harlem o Goyo Jiménez. Para Bretones, que estas personalidades repitan cada año es un motivo de gran orgullo.

Esta gente viene sin cobrar y vuelven otra vez y eso es por algo" Enrique Bretones Palencia Alcalde de Alfoz de Lloredo

“Esta gente viene sin cobrar y vuelven otra vez y eso es por algo”, ha comentado el alcalde. Ha destacado el caso de Roberto Brasero, quien visita el municipio con su familia incluso fuera de las fechas de la fiesta, demostrando un vínculo especial con Alfoz de Lloredo.

De cara a la próxima edición, Bretones ha adelantado que ya está en conversaciones con tres nuevos embajadores: “pasamos de una estrella del rock a una periodista a nivel nacional impresionante, a la monarquía”. La organización, ha añadido, dura todo el año, desde la preparación del zumo con los limones de la primera cosecha —unos 4.000 kilos en la última edición— hasta la coordinación de la música y los voluntarios.