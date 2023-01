Felipe Ortiz retira su candidatura a la presidencia de Hostelería. "No voy a dividir al empresariado cántabro"

El empresario Felipe Ortiz no se presentará finalmente a las elecciones a la presidencia de la Asociación de Hostelería de Cantabria. Según ha asegurado a la Cadena Cope ha decidido echarse a un lado una vez que se ha confirmado la candidatura de Javier Bedia en las últimas horas. Ortiz había dado el paso hace unos días ante la falta de candidatos y tras la renuncia del actual presidente Francisco Agudo que decidió adelantar las elecciones al 27 de febrero.

“No voy a hacer campaña electoral ni a dividir al empresariado cántabro. Solo vine a sumar y me ratifico en lo que dije en su momento. Si se presenta alguien yo me echo a un lado y eso es lo que voy a hacer”.

Ortiz ya había logrado reunir los avales necesarios para presentar su candidatura antes del día 3 de febrero, pero ya no los necesitará. Ahora no duda en apoyar públicamente a Bedia aunque deja claro que no se va a integrar en su equipo.

“Una vez que yo me retiro, por supuesto que Javier también será mi candidato y encantado del paso que ha dado. Yo no voy a integrar su candidatura. Nadie me ha llamado y entiendo que él tiene ya su equipo y sus avales. Deseo que continúe hacia adelante y con su proyecto”, aclara.

Sector estratégico

El sector de la hostelería es un sector estratégico que genera entre el 12 y el 14% del PIB de la región. Según Felipe Ortiz, que es propietario de varios hoteles en la región, su labor más importante es “mejorar el tema del personal. No hay que demonizar el sector. Faltan trabajadores y falta cualificación. Ahí es donde van a tener mucho trabajo”.

Otro reto es avanzar en la desestacionalización para atraer turistas en otros momentos del año. “Dependemos del tiempo y eso influye en la facturación final de muchos negocios. Creo que el arco cultural de Santander va a ser clave para nuestro sector”.

Ortiz ha querido agradecer los apoyos que había recabado hasta este momento y las llamadas de ánimo que ha recibido en los últimos días.