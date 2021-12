La familia del joven desaparecido en Cieza denuncia la falta de ayuda por parte del Gobierno Regional

Han pasado ya 22 días desde que Daniel Noriega desapareciese de su casa y por ahora sólo se ha localizado, su chaqueta, su pantalón y su cartera. Aunque sigue sin haber pistas fiables de lo sucedido, todo apunta a que Daniel se quitó la vida el pasado 28 de noviembre. Vecinos, amigos y voluntarios no han dejado de buscarlo ni un solo día por toda la zona del Besaya y por las playas del entorno.

Sin embargo lamentan que el Gobierno regional haya paralizado su búsqueda, cuando sólo han realizado esas labores durante cuatro días. Por eso piden que se reanude. "No es normal que no se le busque. Necesitamos que vuelvan a reabrir la búsqueda, no sé a que están esperando. No deberían haberla paralizado" asegura Karen Aguilera portavoz de la familia. " El padre lo que quiere es que se pongan en su pellejo y le entiendan. No tiene nombre lo que están haciendo, no pueden dejar a una persona así de la mano de Dios, hasta que alguién lo encuentre",

La familia y amigos han querido lanzar un llamamiento a toda la poblacion para que participe en las labores de búsqueda. "Salimos todos los días de la taberna del padre a las nueve. La gente que trabaje se puede unir por todo el rio Besaya o puede buscar por las playas" afirma Karen. También se puede mandar un email a aguilarpalazueloskaren@gmail.com.