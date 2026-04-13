Faltan agentes de la Guardia Civil en Cantabria y así se intenta solucionarlo: "No lo entendemos"

Faltan Guardias Civiles en Cantabria. Nuestra región cuenta con alrededor de 1.200 agentes. Puede que esta cifra no te diga demasiado porque no sabemos cuántos son necesarios, pero resulta que hay 136 plazas sin cubrir y, a diario, es necesario que agentes de la Guardia Civil de Vizcaya intervengan en nuestra comunidad para reforzar las patrullas en la calle.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a dar la voz de alarma sobre esta preocupante falta de personal que sufre el cuerpo en la región. José María Martín, secretario de comunicación de la AUGC en Cantabria, ha denunciado que la situación se prolonga desde hace más de cinco años y que está comprometiendo gravemente la seguridad de la ciudadanía.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO Delegación de Gobierno sostiene que hay "superávit" de agentes de la Guardia Civil en Cantabria, mientras hace falta personal para la patrulla de las calles

Menos agentes en la calle

Martín explica que uno de los principales problemas es que la creación de nuevas unidades especializadas se nutre de personal de seguridad ciudadana, lo que reduce el número de efectivos disponibles para patrullar. "Esto lo que hace es que al final efectivos en la calle sean cada vez menos", afirma, "y hay una merma para la seguridad, tanto de la ciudadanía como para los compañeros".

La situación ha llegado a tal punto que, según Martín, es "bastante recurrente" el traslado de agentes desde otras comunidades, como Vizcaya, para cubrir servicios en Cantabria. "Su servicio diario es en Cantabria, algo que no entendemos", señala. Esta medida contrasta con la versión de la Delegación del Gobierno, que según la AUGC indica que la región tiene un "superávit de agentes", algo que a la asociación no le cuadra.

Está siendo bastante recurrente que los compañeros de Vizcaya hagan su servicio diario en Cantabria" José María Martín Asociación Unificada de Guardias Civiles

Presión, estrés y sin turnos fijos

Esta falta de personal tiene un impacto directo en la salud laboral de los guardias civiles. La "presión por parte de los jefes" para que los servicios se cumplan y la tensión de enfrentarse a situaciones complejas con pocos medios, deriva en un aumento del estrés y del número de bajas laborales. "Dos agente solos en un macro botellón, la tensión que te crea, el estrés que te crea, se podría ayudar mucho en el caso de un aumento sustancial de personal", lamenta Martín.

JUAN MANUEL SERRANO ARCE Desde la AUGC piden más agentes y una organización de turnos para garantizar la seguridad ciudadana

Desde la AUGC se insiste en que cubrir las 136 vacantes actuales no sería suficiente. José María Martín argumenta que las nuevas especialidades, como los equipos ROCA —dedicados a investigar robos en explotaciones agrícolas y ganaderas—, VioGén —delitos de violencia de género— y Arroba —para delitos online y ciberdelincuencia—, son "muy necesarias" y deben potenciarse, pero "no en detrimento de la seguridad ciudadana", para la que haría falta más personal. Martín estima que haría falta "doblar o triplicar" el personal de los equipos VioGén y aumentar un "20 o 30%" el de los demás.

Dos agentes solos en un macro botellón les crea mucha tensión y estrés" José María Martín Asociación Unificada de Guardias Civiles

A esta presión se suma la inexistencia de un sistema de turnos fijos. Martín considera que una cadencia de turnos "haría más fácil conciliar la vida familiar y personal" y mejoraría el estado anímico de los compañeros. Además, sostiene que "aumentaría el número de patrullas en la calle", ya que la distribución actual de los efectivos "no está siendo efectiva".