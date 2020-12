La falta de médico, tras la muerte de una vecina de Villaverde de Trucíos

La historia de Lola resume la trágica situación que vive la localidad de Villaverde de Trucíos desde hace meses. La falta de médico en el pueblo provoca una desatención constante que hace 15 días terminó con la muerte de esta vecina por Covid-19. “Cuando le llegó la receta con los medicamentos ya había fallecido debido a la doble neumonía que presentaba. De aquí la llevaron al hospital de Cruces y desde allí la enviaron a Santa Marina pero ya era tarde” denuncia la alcaldesa de la localidad Esther Gómez.

Durante muchos meses este pueblo aparecía en las estadísticas de Sanidad como un municipio libre de casos de coronavirus “ pero no es porque no los hubiera, sino porque no hay médico para diagnosticarlos” asegura la alcaldesa.

Ahora, sigue lamentándose la regidora , a los vecinos se les manda hasta Castro Urdiales para hacerse una prueba PCR. “ Muchos de ellos no tienen ni carnet de conducir”

En Villaverde están a la espera de que comience a funcionar un convenio con Osakidetzaque no termina de ponerse en marcha y eso que “ allí nos atienden mejor que aquí. En Sanidad llevan semanas que no me contestan ni al teléfono” asegura Esther Gómez.

Por ahora los médicos que se acercan hasta la localidad pasan 2 o como mucho 4 horas a la semana y se marchan del pueblo en cuanto reciben una llamada de su centro de salud. En muchas ocasiones dicen a los pacientes que ellos no están para resolver problemas administrativos con lo que la atención que prestan es muy deficiente.” Para facilitar algunos tramites, como acudir al especialista, les hemos propuesto elaborar un formulario municipal y la respuesta ha sido que desde el ayuntamiento estamos incitándoles a delinquir”

La alcaldesa, desesperada ante esta situación, asegura que lo único que le queda para que le hagan caso es encadenarse a la puerta del ambulatorio “ incluso con mi hijo pequeño”