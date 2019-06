Salen a la luz grabaciones en las que el ex número uno del Partido Popular de Santillana del Mar y fundador de Avi (Asociación Independiente de Vecinos, nuevo partido municipal que ha logrado 3 concejales en las elecciones del 26M) Agustín García anima a una vecina del pueblo a presentar una denuncia falsa por acoso contra el primer teniente de alcalde el socialista Ángel Rodríguez con intención de desacreditarle. García pide que utilice su condición de mujer soltera para dar más credibilidad a la denuncia.

En los audios a los que ha tenido acceso la Cadena Cope en Cantabria Agustín García envía varios mensajes de whatsapp a una vecina del pueblo, muy crítica con el concejal socialista, para que presente una denuncia por acoso ante un juzgado de guardia contra el primer teniente de alcalde del ayuntamiento el socialista Ángel Rodríguez. En los menajes además de descalificar personalmente a Rodríguez pide que dé credibilidad a la historia recalcando que es una mujer que vive sola.

"Este anormal de concejal o de teniente de alcalde no ha caído en una cosa, de la que tú te habrás dado cuenta y es que eres una mujer soltera, que vive sola y además a 50 metros de él. Mañana tú te plantas en el juzgado de guardia y pones una denuncia diciendo que te sientes intimidada y acosada por este señor y explicas las circunstancias y este tío tiembla, se le acaba la vida para la eternidad. Es que son muy tontos", dice.

Posteriormente García insiste en ese argumento: Sólo tienes que ir a un juzgado de guardia, decir que te sientes acosada, que eres soltera, vivo sola y a 50 metros de este sujeto. Se le acaba la vida te lo digo yo, se le acaba la vida. Pero bueno arrieritos somos y en el camino nos encontraremos.

Como se escucha en el mensaje García le pide a la vecina que aproveche su condición de mujer soltera y que vive sola para dar mayor credibilidad a una denuncia por la que " se le puede acabar la vida".

La grabación se produce meses atrás antes de las elecciones municipales del 26 de mayo, en una legislatura donde el PSOE liderado por Isidoro Rábago gobernaba en Santillana del Mar con mayoría absoluta. Ángel Rodríguez ocupaba el cargo de primer teniente de alcalde del ayuntamiento y Agustín García era el portavoz municipal del PP y líder de la oposición. Posteriormente y tras abandonar el partido por desavenencias con la dirección regional de Sáenz de Buruaga fundó la Agrupación de Vecinos Independientes de Santillana del Mar (AVI) con la que ha logrado 3 concejales, siendo la segunda fuerza más votada en las elecciones del 26M.

ACTUACIÓN JUDICIAL

Las grabaciones a las que ha tenido acceso la Cadena Cope ya están en manos de la Fiscalía desde hace meses. La mujer a la que se dirige García en esos mensajes de Whatsapp forma parte de un grupo de facebook denominado Santillana del Mar Opiniones en el que se vertieron duras críticas contra el concejal socialista. Por estos hechos Ángel Rodríguez ya presentó una denuncia que está siendo investigada por la Fiscalía por injurias, calumnias y atentado en su derecho al honor. Posteriormente se ha podido demostrar que se trataba de un grupo organizado y dirigido por Agustín García por lo que también ha sido incluido en la denuncia y se han aportado los audios como prueba.

Meses atrás la vecina también había tenido que declarar en el cuartel de la guardia civil después de que el vehículo del concejal socialista apareciese con una luna rota. Es el incidente al que también hace referencia García en uno de los mensajes y que se había producido anteriormente.

En declaraciones a Cope Ángel Rodríguez asegura que en este caso se han pasado las línea rojas de la política y ha cargado duramente contra el ex concejal popular que ya está denunciado por estos hechos. " Escuchando las grabaciones no puede creer lo que este hombre ha querido hacerme a mí y a mi familia. No entiendo que haya querido destrozar mi vida y espero que la justicia haga su trabajo" .

Rodríguez reconoce que es "muy duro tener que pasar esto y muy grave querer hacer sufrir a la genta con falsos testimonios. Inducir a esta vecina a que ponga una denuncia falsa por acoso me ha hecho pasarlo muy mal".

Por último pide que se actúe con todo el peso de la ley contra estas personas. " Estoy asustado con esto, se ha utilizado políticamente contra mí para difamarme y perjudicarme en mi vida pública y familiar. Espero que lo paguen".

La fiscalía ya ha abierto una investigación para determinar si se ha producido un delito por inducción a una denuncia falsa.