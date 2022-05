Esther Bolado acusa al PP de impulsar "una trama judicial" para evitar que se presente a la reelección

Todo se remonta al año 2007 cuando la Junta Vecinal de Escobedo acordó una subvención de 18.000 euros al equipo Unión Montañesa de Escobedo, que se mantuvo hasta el 2019. En total el equipo recibió 177,000 euros. Esther Bolado que fué presidenta de dicha junta entre los años 2011 y 2015, mantuvo esa asignación y ahora el partido popular la ha denunciado por supuesta prevaricación y malversación de fondos, asegurando que no existe ningún papel que justifique ese pago.

Ahora el titular del Juzgado e Instrucción número 4 de Santander ha acordado abrir digilencias previas contra la expresidenta por pagos presuntamente irregulares al club de fútbol. Las actuaciones se inician a petición del fiscal, tras hechos trasladados por los actuales dirigentes de la pedanía, contra la anterior presidenta y tesorero, también presidente de la Unión Montañesa, club al que se habrían transferido esa cantidad en 15 disposiciones de 300 a 5200 euros.

La alcaldesa de Camargo se ha defendido de estas acusaciones y asegura que se trata de una artimaña del partido popular para que no se puede presentar a la reelección. "La denuncia se hace el año de las elecciones, para que no me pueda presentar otra vez. Siempre se ha justificado todo y ha habido transparencia bancaria", asegura Bolado. "Si se abre juicio oral tengo que dimitir, y ese es el objetivo. El Partido Popular lo lleva intentando desde el año 2015".

Bolado mantiene que es inocente y que no tiene nada que ocultar. Además mantiene que si esos pagos se hicieron mal desde el año 2007 han tenido 14 años para decir algo y nadie lo ha hecho.



La alcaldesa está llamada a prestar declaración el próximo 7 de Junio.